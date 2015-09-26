به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی شنبه شب در ادامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر انگلیس در زمین نیوکاسل به میدان رفت و در پایان برابر این تیم به تساوی ۲ - ۲ دست یافت. این دومین تساوی تیم مورینیو در ۷ بازی ابتدای فصل بود. آبی‌پوشان لندنی ۲ تساوی و ۳ شکست را هم در کارنامه دارند و اکنون با ۸ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده‌بندی ایستاده‌اند.

در بازی شنبه شب دو تیم ابتدا این نیوکاسل بود که با دو گل آیوزه (۴۲) و و وینالدام (۶۰) پیش افتاد تا چلسی خطر چهارمین باخت را حس کند اما رامیرس (۷۹) و ویلیان (۸۷) با دو گل دقایق پایانی خود آبی‌پوشان را از باخت نجات دادند.

مورینیو که همواره از حضور در ورزشگاه سنت جیمزپارک خاطرات تلخی به یاد دارد این بار هم از کابوس شکست رهایی یافت.