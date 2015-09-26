به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی فعالی شامگاه شنبه در سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد محمدی شهر گلوگاه با تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از زوار بیت‌الله الحرام گفت: بی‌تدبیری و بی‌لیاقتی آل سعود می‌تواند علت حادثه بزرگ این روز باشد و مسئولان هم باید پیگیر شکایات بازماندگان حادثه باشند.

مسئول ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مذهبی شهرستان گلوگاه افزود: کشورهای دنیای اسلامی باید بیدار شوند و بفهمند که مکه و مدینه متعلق به همه آن‌هاست و باید وحدت و اتحاد داشته و با همدیگر شور و مشورت داشته باشند تا این حوادث دیگر اتفاق نیفتد.

وی بیان داشت: فاجعه روز نهم مردادماه ۱۳۶۶ و جان باختن هزاران زائر ایرانی و تعدادی از زائران دیگر کشورهای اسلامی در مکه معظمه و خانه خدا در روز عید قربان دوباره تکرار شد.

حجت‌الاسلام فعّالی بابیان اینکه آن حادثه تلخ دوباره تکرار شد وآن داغ‌ها تازه شد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از جوانان بی‌تجربه و متکبر، زمام امور عربستان را در دست دارند که متأسفانه به خاطر این بی‌تجربگی شاهد به وقوع افتادن چنین اتفاقات تلخی در مکه هستیم.