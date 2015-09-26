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۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۴

رئیس تبلیغات اسلامی گلوگاه:

بی‌لیاقتی آل سعود در روز عید قربان مشخص شد

بی‌لیاقتی آل سعود در روز عید قربان مشخص شد

گلوگاه - رئیس تبلیغات اسلامی گلوگاه گفت: اگرچه هنوز مهر تأییدی بر عمدی بودن حوادث منا از سوی مسئولان زده نشده است اما بی‌تدبیری وبی‌لیاقتی آل سعود در روز عید قربان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی فعالی شامگاه شنبه در سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد محمدی شهر گلوگاه با تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از زوار بیت‌الله الحرام گفت: بی‌تدبیری و بی‌لیاقتی آل سعود می‌تواند علت حادثه بزرگ این روز باشد و مسئولان هم باید پیگیر شکایات بازماندگان حادثه باشند.

مسئول ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مذهبی شهرستان گلوگاه افزود: کشورهای دنیای اسلامی باید بیدار شوند و بفهمند که مکه و مدینه متعلق به همه آن‌هاست و باید وحدت و اتحاد داشته و با همدیگر شور و مشورت داشته باشند تا این حوادث دیگر اتفاق نیفتد.

وی بیان داشت: فاجعه روز نهم مردادماه ۱۳۶۶ و جان باختن هزاران زائر ایرانی و تعدادی از زائران دیگر کشورهای اسلامی در مکه معظمه و خانه خدا در روز عید قربان دوباره تکرار شد.

حجت‌الاسلام فعّالی بابیان اینکه آن حادثه تلخ دوباره تکرار شد وآن داغ‌ها تازه شد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از جوانان بی‌تجربه و متکبر، زمام امور عربستان را در دست دارند که متأسفانه به خاطر این بی‌تجربگی شاهد به وقوع افتادن چنین اتفاقات تلخی در مکه هستیم.

کد مطلب 2925128

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