به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسینعلی فعالی شامگاه شنبه در سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد محمدی شهر گلوگاه با تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از زوار بیتالله الحرام گفت: بیتدبیری و بیلیاقتی آل سعود میتواند علت حادثه بزرگ این روز باشد و مسئولان هم باید پیگیر شکایات بازماندگان حادثه باشند.
مسئول ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مذهبی شهرستان گلوگاه افزود: کشورهای دنیای اسلامی باید بیدار شوند و بفهمند که مکه و مدینه متعلق به همه آنهاست و باید وحدت و اتحاد داشته و با همدیگر شور و مشورت داشته باشند تا این حوادث دیگر اتفاق نیفتد.
وی بیان داشت: فاجعه روز نهم مردادماه ۱۳۶۶ و جان باختن هزاران زائر ایرانی و تعدادی از زائران دیگر کشورهای اسلامی در مکه معظمه و خانه خدا در روز عید قربان دوباره تکرار شد.
حجتالاسلام فعّالی بابیان اینکه آن حادثه تلخ دوباره تکرار شد وآن داغها تازه شد، اظهار داشت: مجموعهای از جوانان بیتجربه و متکبر، زمام امور عربستان را در دست دارند که متأسفانه به خاطر این بیتجربگی شاهد به وقوع افتادن چنین اتفاقات تلخی در مکه هستیم.
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