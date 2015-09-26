تلاش برای تعیین رودخانه دز به عنوان يک منطقه حفاظت شده

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده عصر امروز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه فاجعه رخ داده برای حجاج خانه خدا ناشی از سوء مدیریت مقامات عربستان بود، اظهار کرد: هر سال شمار بسیار زیادی از افراد عازم خانه خدا می شوند که مدیریت حجم ترافیک بالای آنها نیازمند برنامه های منظمی است و مسئولان عربستانی کاملا به این موضوع واقف هستند؛ بنابراین فاجعه ای که طی روزهای گذشته رخ داده قطعا ناشی از اهمال کاری و مدیریت ضعیف بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ال سعود توانایی مدیریت اصولی حجاج را ندارد، افزود: جمهوری اسلامی ایران به شدت پیگیر است تا از راه‌های مختلف و به ویژه از طریق سازمان کنفرانس اسلامی این موضوع را ریشه یابی کند تا بار دیگر وقوع این فاجعه ها باعث سرافکندگی جهان اسلام نشود.

بحران‌های آینده ایران بر پایه آب است

پاپی زاده با بیان اینکه پدیده ریز گردها در خوزستان در حال توسعه است و به ۲۲ استان کشور هم آسیب رسانده است، گفت: بنابراین این موضوع یک بحران ملی شده است اما وزارت نیرو و سازمان محیط زیست نمی خواهند برخی مسائل را قبول کنند.

وی با بیان اینکه مطابق با مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تمام بحران های آینده ایران بر پایه آب هستند، اظهار کرد: خشکی تالاب ها، مباحث حیات وحش، افزایش ریز گردها، از دست رفتن پتانسیل های بخش کشاورزی به واسطه روش های آبیاری نادرست که سطح تولیدات کشور را پایین آورده است همه ناشی از بحران آب است.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی به دو برنامه ۱۰ ساله دولت برای افزایش تولید دانه های روغنی اشاره کرد و گفت: مقرر شده بود تا پس از این برنامه ها تولید به ۱۳ درصد برسد اما متاسفانه اکنون خودکفایی ما در تولید دانه های روغنی با وجود برنامه های مذکور تنها سه درصد است به گونه ای که ما باید بیش از یک میلیون و ۴۰۰ تن تولید داشته باشیم اما اکنون فقط ۳۵ هزار تن تولید دانه های روغنی داریم.

توقف عملیات پیشروی سد بختیاری

پاپی زاده با بیان اینکه مطابق با پیگیری های فراوان توانسته ایم عملیات پیشروی سد بختیاري را به دلیل اینکه در آن حق آبه محیط زیستی دزفول رعایت نشده است، متوقف کنیم، عنوان کرد: مطالعات و اخذ مجوزهای این سد از سال ۷۶ آغاز شده است؛ بنابراین باطل کردن مجوزهای متعدد آن زمان زیادی می برد اما ما سعی می کنیم در این زمان که عملیات سدسازی متوقف شده است بتوانيم مقدمات ورود سازمان محیط زیست به این پروژه را فراهم کنیم تا بررسی های لازم صورت بگیرد.

وی به خشک شدن ۹۰ درصدی تالاب هورالعظيم اشاره و تصریح کرد: ورودی تالاب از سمت عراق خشک شده است، موضوعی که مطابق با پروتکل های قانونی می توانستیم به آن اعتراض کنیم اما چنین چیزی رخ نداد اما اکنون ما در وزارت نیرو در حال تحقیق و تفحص در این زمینه ها هستیم، هرچند وزارت نیرو هر بار به دلایلی جلسات را نادیده می گیرد اما اگر ما بتوانیم نتیجه اين پیگیری ها را به قوه قضاییه بدهیم برخوردهای قانونی مفیدی صورت می گیرد تا این سدسازی ها در آینده تکرار نشود.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هرگونه پروژه ملی که بخواهد مجوز و اعتبار بگیرد باید دارای یک تیم تشکیلاتی قوي برای مطالعات کارشناسی باشد، گفت: به عنوان مثال تمام پروژه های سدسازی باید مجوز ماده ۲۱۵ را اخذ کنند، همانگونه که اکنون برای بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی شهرستان دزفول که پس از ورود وزیر بهداشت به دزفول کلید خورد در حال رایزنی برای اخذ مجوز ۲۱۵ هستیم.

پاپی زاده در خصوص وضعیت طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان بیان کرد: وزارت نیرو اعلام کرده که تنها برای ۳۲۰ هزار هکتار از این میزان می تواند تامین آب کند و این میزان هنوز هم در حال کاهش است، یعنی آنها به این نتیجه رسیده اند که خوزستان آب ندارد اما در کمال ناباوری در بحث انتقال آب از رودخانه های استان و سدسازی های غیرکارشناسی ادعا می کنند که خوزستان آب اضافه دارد.

سد دز یک اقدام کارشناسی است

وی بابیان اینکه به طور کلی طرح های انتقال آب در تمام دنیا منسوخ شده و از چرخه استفاده خارج شده است، عنوان کرد: فقط در برخی موارد این موضوع ارزش دارد. به عنوان مثال سد دز یک کار درست و منطقی بود که علاوه بر کاربری خوب و تولید برق باعث ذخیره آب پائین دست برای کشاورزان نیز می شود اما سد گتوند واقعا یک سیاست غلط در بحث انتقال آب بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین اظهار کرد: تونلی که با ساخت آن، آب از سرشاخه های دز منتقل کردند باعث خشکی آب تمام قنات ها، چشمه ها و چاه های دستی شده و حتی اگر متولیان بخواهند باریزش بتن، تونل مذکور را پر کنند سفره های زیرزمینی که نابود شده اند دیگر احیا نمی شوند، همانگونه که تونل بهشت آباد در چهارمحال بختياري نیز که از دشت شهر کرد عبور می کند در آینده نزدیک باعث نابودی تمام این دشت خواهد شد.

پاپی زاده آمایش سرزمین را مهمترین اقدام در جهت شناسایی مناطق برخوردار از منابع آب طبیعی برشمرد و افزود: متاسفانه سازمان محیط زیست چون زیر مجموعه دولت است از محدودیت های زیادی رنج می برد و در اکثر مواقع نمی تواند برخوردهای جدی انجام دهد که همین سبب مشکلات زیادی شده است.

تلاش برای کاهش دست اندازي‌ها به رودخانه دز

وی با بیان اینکه در طی روزهای گذشته جلسات مختلفی با سازمان محیط زیست در خصوص رودخانه دز صورت گرفته است، عنوان کرد: تلاش داشتیم تا رودخانه دز را به عنوان یک اثر طبیعی و ملی ثبت کنیم اما این کار مستلزم شرایط زیادی است که شاید نتوان براي آن انجام داد چرا که آب رودخانه دز در حال استفاده است اما به شدت سعی داریم با اقدامات ویژه دست اندازی های نادرست به رودخانه دز را کاهش دهیم.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: با جدیت قصد داریم با همکاری سازمان محیط زیست، رودخانه دز را به عنوان یک منطقه حفاظت شده به رسمیت بشناسیم تا از آسیب های پیرامون آن جلوگیری کنیم، همانند آبشار شوی که پس از به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک اثر ثبت طبیعی و ملي، کسی اجازه برداشت آب در بالادست و اطراف آن و یا انجام اقدامات غیر اصولی در پیرامون آن را ندارد.

پاپی زاده افزود: موافقت طرح تعیین رودخانه دز به عنوان یک منطقه حفاظت شده را نیز از سوی سازمان محیط زيست گرفته ایم که در استان بتوانیم مطالعات این اقدام را انجام دهیم تا سپس نتیجه توجیهی آن را در شورای عالی محیط زیست کشور مطرح کنيم، اتفاقی که اگر رخ دهد قطعا یک کار ارزشمند و تاریخی برای شهرستان دزفول محسوب خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: موافقت شده تا چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی جنگل های عباس آباد که در چند وقت اخیر مورد هجوم زمین خواران قرار گرفته بودند را نيز به جنگل های ملی دز اضافه کنیم تا حفاظت بیشتری از آنها صورت بگیرد، ضمن اینکه تلاش براي تامین اعتبار برای اداره محیط زیست دزفول نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در خصوص سد چال کندی عنوان کرد: در جلساتی با وزیر نیرو اعلام کرده ایم که با احداث هرگونه سد در بالادست رود دز مخالف هستیم و آنها نیز اعلام کرده اند که قصد دارند تنها یک سد غيرمخزني برای تولید برق ایجاد کنند؛ بنابراین ما در حال بررسی هستیم که اگر این امر تاثیر مثبتی برای دزفول داشته باشد با آن موافقت کنیم.

انجام مطالعات آبرسانی به سردشت دزفول

پاپی زاده به انجام مطالعات آبرسانی به سردشت اشاره کرد و افزود: چند مسیر نيز برای این طرح آب رسانی پیش بینی کرده ایم و جمع بندی را به معاونت وزارت راه تحویل داده ایم تا اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی از انجام پروژه علاج بخشی سد دز توسط وزارت نیرو خبر داد و گفت: به دلیل اینکه رسوباتي در سد دز جمع شده است در این پروژه مقرر شده تا ۳ متر به تاج سد دز اضافه شود تا علاوه بر جبران کاهش حجم سطحی آب، بتوانیم تولید برق این سد را از ۲۵۰ مگاوات حال حاضر، افزایش دهيم، ضمن اینکه با این پروژه علاج بخشی میزان ذخیره آب سد دز نیز بیشتر می شود.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان زیان کار اظهار کرد: دولت متاسفانه اعتبار مناسبي برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تامین نکرده بود اما ما در کمیسیون کشاورزی توانستیم بیش از هزار میلیارد تومان برای این صندوق در سال جاری تامین اعتبار کنیم تا از این طریق مطالبات کشاورزانی که بیمه محصولات کشاورزی داشتند وضرر کرده بودند پرداخت شود.