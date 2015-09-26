به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه شنبه پس از پیروزی تیمش در برابر استقلال اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: خوشحالم امروز در اهواز به عنوان مهد فوتبال ایران بازی کردیم و ضمن کسب سه امتیاز این دیدار، یک بازی زیبا را به نمایش گذاشتیم.
وی با انتقاد از اعلام یک ضربه پنالتی به سود استقلال اهواز در این بازی عنوان کرد: صحنهای که داور آن را پنالتی اعلام کرد به هیچ وجه پنالتی نبود و حتی قبل از این صحنه، کمک داور به علامت اوت به سود تیم ما، پرچم خود را بالا برده بود.
کمالوند همچنین در خصوص عملکرد استقلال اهواز در این بازی گفت: استقلال اهواز تیم خوبی است و فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشت. به نظر در این مدت که سیاوش بختیاریزاده سرمربی فعلی استقلال اهواز از فوتبال دور بوده، فوتبال خوزستان ضرر کرده است زیرا وی مربی بسیار با دانشی در فوتبال به شمار میرود.
سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با بیان اینکه از قضاوت داور این دیدار به هیچ وجه رضایت ندارم، عنوان کرد: با وجود این، خوشحال هستم که با استفاده از تجربه بازیکنان خود و در دقایق آخر موفق به کسب پیروزی در این بازی خارج از خانه شدیم.
کمالوند عنوان کرد: داوران ایران با شرف و با عزت هستند و بیشک مشکلات فراوانی نیز آنها را تحت فشار قرار میدهد ولی این مسئله نباید منجر به ضربه دیدن برخی تیمها از بابت قضاوت آنها شود.
وی با بیان اینکه امسال قضاوت داوران نسبت به قبل با افت کیفیت مواجه شده است، بیان کرد: فیلمی از اشتباهات داوران تهیه کردهایم و میخواهیم آن را در اختیار برنامه ۹۰ قرار دهیم تا آن را پخش کند.
به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابتهای هفته هفتم لیگ برتر باشگاههای کشور، عصر امروز تیمهای استقلال اهواز و گسترش فولاد تبریز در اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را گستر فولاد با نتیجه دو بر صفر به سود به پایان رساند تا صاحب سه امتیاز شیرین خارج از خانه شود.
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