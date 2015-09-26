درخواست تشکیل جلسه مشترک با عربستان/ پیگیر غرامت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه ستاد ویژه پپگیری وضعیت حجاج با حضور وزیر کشور و نمایندگانی از وزارت فرهنگ، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت برنامه ریزی، نیروی انتظامی، سازمان حج و زیارت، صدا و سیما، وزارت اطلاعات، وزارت راه و شهرداری و وزارت امورخارجه برگزار شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: پیرو جلسه ستاد ویژه پیگیری حادثه منا دیشب جلسه ای با حضور وزرای عضو داشتیم و مصوبات این جلسه را ابلاغ کردیم.

وزیر کشور افزود: این مصوبات در ابعاد مختلف از جمله انتقال پیکر جان باختگان، تعیین وضعیت مفقودان و انتقال مجروحان بود.

رحمانی فضلی گفت: همچنین ما ستادهای استانی را برای سرکشی به خانواده های جان باختگان تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی های لازم را برای سیاست های تبلیغی و رسانه ای این حادثه انجام داده ایم، تصریح کرد: این برنامه ریزی ها به منظور انعکاس واقعی و حقیقی این حادثه و همچنین اطلاع رسانی واقعی به مردم صورت گرفته است چرا که در شرایط کنونی شاهد بودیم اطلاعات غلط و تصاویر آرشیوی در شبکه های مجازی منتشر شده بود.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به این سئوال که برخی از رسانه های عربی عبور کاروان پسر شاهزاده عربستان را تکذیب کرده اند گفت: از سوی مقامات عربی تکذیبیه رسمی صادر شده و ما این موضوع را برعهده وزارت خارجه گذاشتیم تا بررسی های لازم را انجام دهد و با ستاد بعثه در ارتباط باشد تا بتوانیم اخبار موثق را به اطلاع مردم برسانیم.

وزیر کشور با بیان اینکه اخبار از حادثه منا نه تنها در این زمینه بلکه در بخش های دیگر نیز متناقض است، اظهار داشت: ما موظف هستیم اخبار رسمی مورد تایید را به اطلاع مردم برسانیم.

وی همچنین با اشاره به اعزام تیمی از سوی دولت به عربستان گفت: دیروز تصمیم گرفته شد تیمی از ایران به عربستان برود که قرار بود در این تیم وزیر ارشاد و نمایندگانی از وزارت خارجه و هلال احمر باشند اما تا این لحظه موفق به اخذ ویزا نشده اند و ما پیگیر این مسئله هستیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: دولت عربستان باید همکاری های لازم را با بعثه انجام دهد تا نیروهایی که ما در عربستان داریم بتوانند از بیمارستانها و امکان مختلف بازدید کنند تا به شناسایی مفقودین و مجروحین کمک شود.

وزیر کشور ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که از بعثه گرفتیم امروز ۱۰ اکیپ شناسایی به داخل بیمارستانها رفتند و هر زمان که اطلاعات جدید به ما اعلام شود اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی گفت: البته مسئولین بعثه اطلاعاتی دارند که گفته اند به دلایل مختلف نمی توانند اعلام کنند چرا که شاید ممکن است مفقودین در اعمال حج و یا در حال سرکشی به مجروحان باشند؛ آنچه که مسلم است نگرانی نسبت به وضعیت مفقودین، نگرانی بزرگی است اما تمام تلاش مان را می کنیم تا اطلاع دقیقی از آنان بدست آوریم.

رحمانی فضلی در مورد انتقال پیکر جان باختگان به کشور گفت: هماهنگی های لازم را در فرودگاه مهرآباد انجام داده ایم و شرکت هواپیمایی ایران آمادگی لازم را جهت انتقال هر چه سریعتر اجساد دارد و مقرر شده است که هر چقدر که آماده بود به فرودگاه بیاید و از اینجا به استانها انتقال یابند.

وی افزود: در استانها هم ستادهای ویژه استانی آمادگی لازم را برای مراسم استقبال و تشییع جان باختگان دارند.

وزیر کشور تاکید کرد: ما باید تلاش کنیم که مراسم تشییع هر چه باشکوه تر برگزار شود و تسلی خاطری برای بازماندگان باشد.

وی همچنین در خصوص برگزاری تجمعات مقابل سفارت عربستان گفت: درخواست مجوزی برای هیچ گونه تجمع نداشتیم و برگزاری تجمعات نیز در شرایط فعلی در ستاد ویژه احساس نشد اما این آمادگی وجود دارد که اگر در جایی تجمعاتی شکل گرفت مدیریت مناسب صورت گیرد و این تجمعات با نظم و آرامش برگزار شود.

رحمانی فضلی یادآور شد: تجمعی که دیروز بعد از نماز جمعه در سراسر کشور نیز برگزار شد نوعی اعتراض خودجوش مردمی بود.

وزیر کشور در عین حال تاکید کرد: تقاضای ما این است که تا زمانی که حجاج به کشور منتقل نشده اند اعتراضات به گونه ای نباشد که مسئولان ما در بعثه دچار مشکل شوند و با نوعی عدم همکاری مسئولان سعودی مواجه شوند.

وی در خصوص غرامت به خانواده های جان باختگان گفت: این مسئله تا به امروز چه از طرف دولت عربستان و چه از طرف ما مطرح نشده است اما مسلما ما پیگیری هایی حقوقی را انجام خواهیم داد و اگر در این پیگیری ها به نتیجه ای رسیدیم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وزیر کشور گفت: در بعضی از خبرها دیدم که موضوع غرامت از طرف دولت عربستان مطرح شده اما این مسئله تکذیب می شود.

رحمانی فضلی همچنین در خصوص زندانی شدن حجاج ایرانی در عربستان گفت: هیچ اطلاعی در این زمینه به دست ما نرسیده است.

وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که معاون اول رئیس جمهور گفته است باید نمایندگان ما در جلسه بررسی ابعاد حادثه منا در عربستان حضور داشته باشند گفت: ما در چارچوب مقررات و شرایط بین المللی در این زمینه حرکت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یک تفاهم نامه امنیتی میان ایران و عربستان وجود دارد، گفت: پیگیری های حقوقی و قانونی این موضوع را بر عهده وزارت خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری گذاشته ایم و این دو نهاد نیز ظرفیت های پیگیری قانونی این موضوع را در نهادهای بین المللی پیگیری خواهند کرد.

رحمانی فضلی در خصوص مصوبات جلسات امروز نیز گفت: در این جلسه مصوب شد که در انتقال پیکر جان باختگان سرعت ببخشیم و با دقت این کار را انجام دهیم.

وی دستور کار دیگر این ستاد را انتقال حجاج عنوان کرد و گفت: انتقال حجاج از روز دوشنبه آغاز می شود.

رحمانی فضلی افزود: همچنین تشییع باشکوه پیکر پاک جان باختگان و پیگیری های حقوقی این حادثه نیز از دیگر کارویژه ها و برنامه های این ستاد است.

وزیر کشور گفت: رسانه ها باید در عرصه اطلاع رسانی حادثه را در شرایط حقیقی، واقعی و پیگیرانه برای احقاق حق از مسیرهای قانونی دنبال کنند.

وی همچنین در واکنش به برخی رسانه های عربی که حجاج ایرانی را مقصر این حادثه دانسته اند گفت: این حادثه به قدری روشن و صحنه به قدری علنی است که کتمان آن بسیار کار سختی است.

رحمانی فضلی افزود: در محل حادثه دوربین های مختلف تصاویر را ضبط کرده اند و آنقدر سیل جمعیت در آن مکان بوده که نمی توان گفت که کشوری خاص یا کاروانی خاص مسئول این حادثه بوده است. همانطور که می دانید تعداد کشته های حجاج نیجریه خیلی بیشتر از جان باختگان کشورمان است و افرادی که این موضوع را دامن می زنند قطعا بیشتر مورد اتهام قرار خواهند گرفت.

وزیر کشورتاکید کرد: کوتاهی و ضعف مدیریت ها در این حادثه باید پیگیری تا از بروز چنین حوادث جلوگیری شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزیر کشور عربستان جواب نامه شما را داده است گفت: پاسخ کتبی به نامه من داده نشده است اما بعد از ارسال آن نامه، نماینده وزیر کشور عربستان با بعثه تماس گرفت و اعلام آمادگی برای همکاری با نیروهای ایرانی کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما تقاضای تشکیل جلسه مشترک با عربستان داریم گفت: پیرو توافقنامه امنیتی میان ایران و عربستان، این جلسه مشترک باید چه در ایران و چه عربستان تشکیل شود.