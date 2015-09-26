به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نورزاد شنبه شب در کارگروه اشتغال برنامه‌های سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به مازندران افزود: اشتغال جوانان بومی از دغدغه‌های مهم ما است که در جلسات متعدد در این رابطه به مسئولان و مدیران شرکت‌های حاشیه خزر در بهشهر تذکر داده شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این شرکت‌ها در این منطقه واقع‌شده‌اند و مشکلات و عوارض ناشی از تردد و فعالیت این شرکت‌ها برای مردم منطقه است، لذا لازم است که در جذب نیروها نیز نیروهای بومی در اولویت باشند.

فرماندار بهشهر، اشتغال جوانان بومی را از دغدغه‌های مهم خود برشمرد و خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در شرکت‌های ساحلی با جوانان بومی است و ازلحاظ اخلاقی خود را مقید به استخدام جوانان مناطق همجوار می‌دانم.

نورزاد، با اعلام اینکه شهرستان بهشهر به دلیل موقعیت استراتژیکی خاصی که دارد و هم‌جواری با بندر، دارا بودن مناطق بکر گردشگری دریا و جنگل، وجود آثار باستانی و تورییستب دارای ظرفیت بالایی در بخش‌های مختلف گردشگری است که باید از آن بهره‌برداری شود.

وی همچنین با اشاره به سفر ریاست جمهوری به مازندران در ۱۹ مهرماه یادآور شد: بررسی نیازهای اصلی شهرستان از مسائل مهم و قابل‌پیگیری است که امیدواریم همه مسئولان در این رابطه با دغدغه وارد شوند.

نورزاد ادامه داد: در جمع‌بندی‌های انجام‌شده، اصلاح ورودی و خروجی بهشهر، توجه به گردشگری، راه‌اندازی تله کابین، آزادسازی میانکاله برای گردشگران، تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهشهر و ... از تأکیدات مهم مسئولان مربوطه بود که رایزنی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به دغدغه مهم اشتغال در حوزه مازندران گفت: مردم و جوانان مازندران با دارا بودن مواهب مختلف خدادادی نباید از بیکاری رنج ببرند و باید قبول داشته باشیم که در برخی موارد، مشکل از خودمان است که بیکاری در استان داریم و باید چاره‌اندیشی شود.

نورزاد با تأکید بر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی گفت: در سفر هیئت دولت به مازندران، مهم‌ترین تلاش ما برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در توسعه بخش خصوصی است که باقوت دنبال خواهیم کرد.