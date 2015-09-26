مراسم بزرگداشت جان باختگان حادثه منا در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجلس یادبود جان‌باختگان حادثه منا که شامگاه شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، صادق آهنگران به مداحی پرداخت و با سرودهایی از دوره جنگ فضای اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ را در ذهن حاضران احیا کرد.

این مراسم از سوی تولیت آستان حضرت معصومه(س) برگزار شد و اعضای جامعه مدرسین و نمایندگان بیوت مراجع همچنین برخی شخصیت‌های استانی حضور داشتند.

حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم گفت: حاکمان آل سعود حتی اصلاً اجازه نمی‌دهند که به بیمارستان‌ها سر زده شود و سختگیری‌های بی جهت دارند که انسان برای مظلومیت این‌ها دلش می‌سوزد همانند صحنه‌هایی که در جنگ تحمیلی اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه واقعاً حاکمان عربستان فرزندان معاویه و یزید هستند، اضافه کرد: جهان اسلام باید به پا خیزد همان طور که امام خمینی(ره) در جریان کشتار زائران در سال‌های گذشته این تعبیر را برای حکومت آل سعود فرمودند ولی امت اسلامی اهمیت این کلام امام را درک نکردند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این‌ها لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارند و ماجراهای متعدد افتادن جرثقیل تا سقوط پنکه و آتش گرفتن چادرها و نهایتاً هم حادثه منا این بی لیاقتی را به صورت مسلسل وار نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: معلوم است حکام سعودی خیلی عوام هستند زیرا مشخص است وقتی چند میلیون زائر برای حج به مکه مشرف می‌شوند باید تدابیری برای حفاظت از جان آنها اندیشیده شود.

گفتنی است صبح امروز شنبه نیز مراسمی در محکومیت آل سعود از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه در مدرسه فیضیه برگزار شد و صدها تن از طلاب با تجمع و سردادن شعارهایی نسبت به بی تدبیری آل سعود اعتراض کردند.