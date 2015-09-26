مسائل لبنان را با ایران و عربستان بررسی خواهیم کرد

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فابیوس با بیان اینکه لبنان در مقطع اخیر شاهد حوادث زیادی بوده است، تصریح کرد: باید از این کشور جهت خروج از بحران هایی که با آن دست و پنجه نرم می کند، حمایت کرد.

وی با بیان اینکه افراطیون از توقف مذاکرات صلح در خاورمیانه استفاده می کنند، عنوان کرد: بیش از ۶۰ میلیون آواره وجود دارد و این چالشی بزرگ است که باید در این مورد از مسئولیت مشترک سخن گفت.

فابیوس با تاکید بر ضرورت حمایت از غیر نظامیان در سوریه، گفت فرانسه در مورد تحقق طرح خود در این زمینه تلاش می کند. وزیر امور خارجه فرانسه عنوان کرد: با بان کی مون روند صلح را بررسی خواهیم کرد ولی این دیدار بدون نشست کشورهای عربی فایده ای نخواهد داشت.

وزیر خارجه فرانسه یادآور شد: باید برای تحقق راه حل دو کشور فلسطینی و اسرائیلی و از سرگیری مذاکرات میان طرفین تلاش کنیم. فابیوس پیشتر مدعی شده است در آینده سیاسی سوریه نمی توان اسد را تحمل کرد و موضع فرانسه مخالفت با حضور بشار اسد در آینده سیاسی این کشور است.