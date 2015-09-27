به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوعی نیوز، کتاب رکوردهای گینس قصد دارد حوادث بی سابقه حج امسال را ثبت کند تا این لکه ننگ برای رژیم آل سعود باقی بماند. این در حالی است که مدیریت حج عربستان به خاطر فاجعه منا که در ربع قرن اخیر بی سابقه بوده است، مورد انتقادات شدید بین المللی قرار گرفت.

ملک سلمان پادشاه عربستان پنجشنبه گذشته دستور داد در مورد فاجعه منا تحقیقاتی انجام گیرد ولی میزان فاجعه به حدی بود که این اقدام نیز مانع از انتقادهای گسترده نشد. این حوادث در حالی رخ می دهد که عربستان وزارتخانه مستقلی را برای ادامه امور حج و عمره در نظر گرفته است که تاریخ تأسیس آن به ۱۹۴۵ میلادی بازمی گردد.

بر این اساس میزان درآمدهای ناشی از موسم حج در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۸.۵ میلیادر دلار بود که این درآمدها شامل اسکان، حمل و نقل، مواد غذایی و خرید است. از سوی دیگر منابع خبری عربستان از مشارکت نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس، دفاع مدنی، وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر این کشور در ارائه خدمات به حجاج خبر داد.

با این حال در نتیجه بی تدبیری و بی کفایتی مسئولان عربستان از ابتدای شروع مناسک حج، هزاران نفر در حوادث مختلف در این کشور کشته و مجروح شده اند. روز بیستم شهریور ماه امسال نیز بر اثر سقوط یکی از جرثقیل های غول پیکر کنار مسجد الحرام، دست کم ۱۱۸ نفر از حجاج کشورهای مختلف کشته شدند.