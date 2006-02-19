كسري بودجه در بخش آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 2 برابر شده است

دكتر "امير دانيايي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: كسري بودجه دانشگاه علوم پزشكي اهواز در بخش بهداشت و درمان در سال 84 معادل 37 ميليارد تومان و در بخش آموزش پزشكي معادل 7 ميليارد تومان است كه اين كسري بودجه با توجه به عدم تامين اعتبار بسياري از تعهدات سال 83 و ماقبل از آن نسبت به سال گذشته افزايش بسياري داشته است.

وي اظهار داشت: كسري بودجه در سال 84 نسبت به 83 در بخش آموزش پزشكي داراي رشد 2 برابري ولي در بخش بهداشت و درمان تغيير چنداني نداشته است.

"دانيايي" اضافه كرد: دانشگاه علوم پزشكي اهواز در بخش بهداشت و درمان در سال 83 داراي 23 ميليارد كسري بودجه بوده كه اين مبلغ با 4 ميليارد افزايش در سال 84 معادل 27 ميليارد تومان است.

مدير بودجه و تشكيلات دانشگاه علوم پزشكي اهواز گفت: جهت جبران كسري بودجه دانشگاه از طرف مجلس شوراي اسلامي متمم بودجه اي در سال 84 براي دانشگاه علوم پزشكي اهواز تصويب شده كه معادل 16ميليارد و 400 ميليون تومان براي بخش بهداشت و درمان و 4 ميليارد و 100 ميليون تومان در بخش آموزش پزشكي است.

"دانيايي" تصريح كرد: ابلاغيه متتم بودجه توسط دريافت شده وليكن فقط 7 ميليارد و 500 ميليون تومان توسط دانشگاه دريافت شده است.