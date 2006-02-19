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۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۴۸

مدير تشكيلات و بودجه دانشگاه علوم پزشكي اهواز در گفتگو با "مهر" :

كسري بودجه در بخش آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 2 برابر شده است

كسري بودجه در بخش آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 2 برابر شده است

بودجه سال 85 دانشگاه علوم پزشكي اهواز نسبت به سال 84 در بخش اعتبارات جاري رشد 60 درصدي دارد اما با وجود اين رشد، كسري بودجه اي معادل 3 ميليارد تومان در بخش هزينه هاي جاري پيش بيني مي شود.

دكتر "امير دانيايي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: كسري بودجه دانشگاه علوم پزشكي اهواز در بخش بهداشت و درمان در سال 84 معادل 37 ميليارد تومان و در بخش آموزش پزشكي معادل 7 ميليارد تومان است كه اين كسري بودجه با توجه به عدم تامين اعتبار بسياري از تعهدات سال 83 و ماقبل از آن نسبت به سال گذشته افزايش بسياري داشته است.

وي اظهار داشت: كسري بودجه در سال 84 نسبت به 83 در بخش آموزش پزشكي داراي رشد 2 برابري ولي در بخش بهداشت و درمان تغيير چنداني نداشته است.

"دانيايي" اضافه كرد: دانشگاه علوم پزشكي اهواز در بخش بهداشت و درمان در سال 83 داراي 23 ميليارد كسري بودجه بوده كه اين مبلغ با 4 ميليارد افزايش در سال 84 معادل 27 ميليارد تومان است.

مدير بودجه و تشكيلات دانشگاه علوم پزشكي اهواز گفت: جهت جبران كسري بودجه دانشگاه از طرف مجلس شوراي اسلامي متمم بودجه اي در سال 84 براي دانشگاه علوم پزشكي اهواز تصويب شده كه معادل 16ميليارد و 400 ميليون تومان براي بخش بهداشت و درمان و 4 ميليارد و 100 ميليون تومان در بخش آموزش پزشكي است.

"دانيايي" تصريح كرد: ابلاغيه متتم بودجه توسط دريافت شده وليكن فقط 7 ميليارد و 500 ميليون تومان توسط دانشگاه دريافت شده است.

کد مطلب 292523

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