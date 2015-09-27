به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علاالدین صفی خانی صبح یکشنبه ضمن تسلیت به خانواده های حادثه دیدگان منا در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: کشور عربستان نمی تواند خادم خوبی برای حرمین شریفین باشد و باید در رابطه با این حادثه به جهان اسلام به خصوص ملت ایران پاسخگو باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه حرمین شریفین متعلق به یک کشور خاص نیست بلکه متعلق به همه جهان اسلام است، جهان اسلام باید مدیریت حج را عهده دار شود.

حجت الاسلام صفی خانی بیان کرد: با توجه به فاجعه رخ داده اگر جهان اسلام سکوت کند در آینده شاهد اتفاقات ناگوارتری خواهیم بود.

معاون امور طلاب ودانش آموختگان حوزه علمیه یادآورشد: یکی از دلایلی که عربستان نمی تواند مدیر خوبی برای مناسک حج باشد این است که نیروی خوبی در امداد رسانی نداشته وخودش هم نمی تواند در قبال این گونه حوادث بخوبی عمل کند.

حجت الاسلام صفی خانی اظهارداشت: دولت جمهوری اسلامی به خصوص وزارت امور خارجه باید در این خصوص واکنش جدی نشان دهند و به جای احضار سفرای عربستان آنان را اخراج کنند.