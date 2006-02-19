تقاطع غير همسطح قائم در اردبيل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل در مراسم افتتاح اين پروژه گفت: اجراي اين پروژه توسط موسسه عاشورا در مدت 10 ماه يك افتخار براي كشور و منطقه محسوب مي شود.

سيد حسن عاملي افزود: اين پروژه مي ‌تواند تاثير به سزايي در كاهش تلفات انساني و تسهيل در رفت ‌وآمد جاده ‌اي داشته باشد.

وي ادامه داد: مسئولان استان بايد به عنوان تشكر عملي ، پروژه هاي بزرگ در سطح استان را در اختيار اين موسسه قرار دهند. چرا كه نيروي انساني اين موسسه با تفكر و روحيه بسيجي خود كارهاي بزرگي در مدت زمان كوتاه به سرانجام مي ‌رساند كه اين موفقيت و توفيق بعد از عنايت خدا مرهون روحيه انقلابي اين نيروهاست.

در اين مراسم مديركل راه‌ و ترابري استان اردبيل گفت: هم ‌اكنون در سطح استان بيش از 6 هزار و 527 كيلومتر راه اصلي ، فرعي و روستايي وجود دارد و در نظر داريم در طول برنامه چهارم توسعه بيش از 70 كيلومتر به بزرگراههاي موجود در استان بيفزاييم.

كمال‌الدين ميرجعفريان افزود: در حال حاضر پروژه‌ هايي چون اتصال راه اردبيل به سرچم ، حذف گردنه لنگان ، ترميم قسمتي از گردنه صائين و برطرف كردن نقاط حادثه ‌خيز در سطح استان در حال اجراست كه اميدواريم در طول برنامه چهارم توسعه به نتيجه مطلوب برسد.

وي با اشاره به پروژه تقاطع غير همسطح قائم گفت: احداث تقاطع غير‌همسطح سه راهي صحرا (قائم) واقع در كيلومتر 27 محور اردبيل ـ مشگين‌شهر ـ گرمي ، مشتمل بر اجراي دو محور ، تعريض و 4 خطه كردن محور اردبيل ـ مشگين‌شهر به طول 8 كيلومتر اجرا كه اين پروژه در مدت زمان 10 ماه با هدف حذف يكي از پرخطرترين و حادثه ‌خيزترين نقاط استان انجام شده است.