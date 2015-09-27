۳ کاروان حجاج مازندران در منا دچار حادثه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران علیرضا یونسی در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان گفت: در پی دستور رئیسجمهور محترم به معاون اول در خصوص تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به این فاجعه و تجمیع امکانات لازم، به دستور استاندار مازندران نیز ستادی در جهت استقبال از حجاج بیتالله الحرام، رسیدگی به بازماندگان و تشییع باشکوه جانباختگان در استان تشکیل گردید.
یونسی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به دستور جلسه، سرمایه اجتماعی را مفهومی جامعهشناختی در حوزههای مختلف دانست که بهواسطه ارزش و اعتبار بالای آن امروزه در امور توسعهای موردتوجه قرارگرفته است و یادآور شد: سرمایه اجتماعی درواقع بخشی اساسی از ثروت ملّی به شمار میآید که بستر و زمینه را برای بهرهبرداری از دیگر سرمایههای جامعه فراهم میآورد و یکی از مهمترین راهها و مسیرهای منتهی به موفقیت قلمداد میشود.
وی اقدامات یک جامعه بدون تکیهبر سرمایه اجتماعی را غیرِ هدفمند توصیف کرد و خاطرنشان کرد: باارزشترین سرمایه اجتماعی یک ملت بیگمان ایمان به خداوند، صداقت، اخلاق، فضیلت، نوعدوستی، وطنپرستی، اعتماد، همبستگی و فداکاری است که باید مدام صیانت و تقویت گردد و نباید بهسادگی به این سرمایهها آسیب وارد آید.
معاون استاندار مازندران، عظیمترین و اساسیترین سرمایه انقلاب اسلامی را سرمایه اجتماعی و مردم مؤمن و انقلابی ایران دانست و بیان داشت: باید همواره از این مردم غیور و وفادارِ به انقلاب و آرمانهای امام راحل و پیرو محض فرامین مقام معظم رهبری که در تمام صحنهها نقشآفرین و تعیینکننده بودند، تجلیل کنیم و قدر آنان را بدانیم.
وی با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب با انواع شیوههای سنتی و بدیعِ نبرد بهویژه در حوزههای فرهنگی، مواریث و آرمانهای انقلاب و تغییر نگرش جوانان را نشانه رفتهاند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکردهاند، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران، تنها انقلاب فرهنگی و الهی جهان است که با اتکا به سرمایههای اجتماعی خود که شهدا والاترین تجلی آن بودند در برابر ظلم ایستاد و از آرمانهای قدسی خود حراست کرد.
یونسی، خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی استان، تأکید کرد: همدلی و همافزایی مهمترین راهکار تقویت سرمایههای اجتماعی و از تأکیدات استاندار مازندران است و باید باروی باز و ابراز همدردی با مشکلات مردم برخورد کنیم و تا حد امکان با رعایت قانون، گره از مشکلات مردم بگشاییم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، بر سنجش و پایش سرمایههای اجتماعی و ارائه راهبردهای تقویت این سرمایهها تأکید کرد و افزود: توجه به جوانان و سرمایههای انسانی عالم، نخبه و صاحب تخصص بهعنوان سرمایههای آینده باید مورد اهتمام باشد.
نظر شما