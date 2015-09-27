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۵ مهر ۱۳۹۴، ۹:۱۹

اصابت موشک از سوریه به جولان اشغالی

اصابت موشک از سوریه به جولان اشغالی

ارتش رژیم صهیونیستی ادعای شلیک موشک از سوی سوریه به ارتفاعات جولان اشغالی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «افیخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد شنبه شب یک موشک از سوی مرز سوریه به جولان اشغالی شلیک شده و به منطقه تحت اشغال اسرائیل اصابت کرده است.

وی گفت: شلیک این موشک به جولان، به دنبال درگیری ها در سوریه صورت گرفته است.

بر این اساس، اصابت این موشک به اراضی جولان اشغالی هیچ تلفاتی در پی نداشته است.

از آغاز درگیری ها در سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ارتفاعات جولان اشغالی شاهد شلیک موشک و خمپاره بوده است که  ارتش رژیم صهیونیستی نیز شلیک این موشک ها را دستاویزی برای تجاوز به خاک سوریه قرار داده است.

رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۹۶۷ ارتفاعات جولان را که مساحت آن به ۱۲ هزار کیلومتر مربع می رسد، تحت اشغال خود درآورده است.

کد مطلب 2925308

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