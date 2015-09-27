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۵ مهر ۱۳۹۴، ۹:۴۱

دبیر شورای عالی امنیت ملی در اراک:

حادثه منا ناشی از ناکارآمدی و تغییر اولویت‌های دولت عربستان است

حادثه منا ناشی از ناکارآمدی و تغییر اولویت‌های دولت عربستان است

اراک- دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: کشته شدن دو هزار نفر از حجاج بیت الله الحرام در منا نشانگر ناکارآمدی ناشی از به کارگیری عناصر آماتور در رأس امور دولت عربستان و همچنین تغییر اولویت های آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمخانی صبح یکشنبه در بدو ورود به اراک در مزار شهدای این شهر حضور یافت و در جمع خبرنگاران در رابطه با حادثه اخیر منا اظهار داشت: متاسفانه بین دو عید قربان و غدیر یکی از تلخ ترین حوادث در مقدس ترین اماکن دینی ما رخ داده که موجب آلام مردم ایران و حجاج و زائران کشورمان شده است.

وی وقوع این حادثه را ناشی از ناکارآمدی و تغییر اولویت های دولت عربستان به جای توجه به مسائل امنیت حجاج بیان کرد و افزود: پرداختن به جنگ و تجاوز به یمن، تغییر مسئولان و به کارگیری عناصر آماتور ناشی از اختلافات در حاکمیت آل سعود، هزینه سنگینی را بر جهان اسلام وارد کرد و موجب کشته شدن دو هزار نفر و تحمیل این فاجعه سنگین به مسلمانان و زائران بیت الله الحرام شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری ایران در این شورا خاطرنشان کرد: از همان ساعات اول رخداد این حادثه تاسف بار، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به این موضوع وارد شده و در این رابطه ستادی را برای بررسی و رسیدگی به قضیه تشکیل داد.

شمخانی تصریح کرد: از ابتدا مشخص بود حجم این ضایعه اسفناک بسیار بالاست، بنابراین تلاش کردیم فوت شدگان، مجروحان و مفقودان را به سرعت شناسایی کنیم و تلاش بر این است که اسباب راحتی مجروحان فراهم شده و اجساد متوفیان در اولین فرصت به کشور منتقل شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: متأسفانه در لحظات اول این حادثه دولت عربستان با گروه پزشکی ایران که امکانات و قابلیت های فراوانی دارد همکاری نکرد، امیدواریم بتوانیم به سرعت اجساد قربانیان را به خانواده هایشان برسانیم و مجروحان را به سلامت به ایران منتقل کنیم تا شاید بخشی از این درد و فاجعه تسکین یابد و شرایط مجروحان بهتر شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی سپس در استانداری مرکزی جهت شرکت در شورای اداری این استان حضور یافت.

کد مطلب 2925331

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