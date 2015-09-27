رستمی عضو شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم گودرزی به محمدرضارستمی آمده است:



به استناد ماده ۴ نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان و به موجب این ابلاغ به عنوان "عضو شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان" منصوب می شوید.



امید است با برنامه ریزی، حضور فعال و هماهنگی با سایر اعضای شورا در بررسی، کنترل، تصویب و نظارت طرح ها و فعالیت های تحقیقاتی-پژوهشی بر اساس مقررات مربوط در اجرای سیاست ها، اهداف و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.



توفیق جنابعالی را ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند متعال خواستارم.