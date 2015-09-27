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۵ مهر ۱۳۹۴، ۹:۲۸

رستمی عضو شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان شد

رستمی عضو شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان شد

وزیر ورزش و جوانان در حکمی محمدرضا رستمی را به عنوان عضو شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم  گودرزی به محمدرضارستمی آمده است:

به استناد ماده ۴ نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان و به موجب این ابلاغ به عنوان "عضو  شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان" منصوب می شوید.

امید است با برنامه ریزی، حضور فعال و هماهنگی با سایر اعضای شورا در بررسی، کنترل، تصویب و نظارت طرح ها و فعالیت های تحقیقاتی-پژوهشی بر اساس مقررات مربوط در اجرای سیاست ها، اهداف و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

توفیق جنابعالی را ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 2925333

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