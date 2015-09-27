به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شیخ سلمان رئیس AFC در پیامی به تیم ملی فوتسال ایران، کسب عنوان قهرمانی در اولین دوره از رقابتهای جام ملتهای فوتسال بانوان آسیا 2015 را تبریک گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

«جا دارد تا به تیم ملی فوتسال بانوان ایران به خاطر کسب مقام قهرمانی اولین دوره از رقابتهای قهرمانی فوتسال بانوان آسیا تبریک بگویم. این پیروزی ارزشمند در تاریخ مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا حک خواهد شد.

رقابتهای جام ملت‌های فوتسال بانوان آسیا 2015 به میزبانی مالزی برای اولین بار برگزار شد و این تجربه مقدمه‌ای برای توسعه فوتسال بانوان در سطح جهان خواهد بود. همچنین در حال حاضر هیچ کنفدراسیونی چنین مسابقاتی را در این سطح برگزار نکرده است. این تورنمنت در رسانه‌های اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازتاب ویژه‌ای داشت و تعداد بازدید اخبار مربوط به این مسابقات این امر را اثبات می‌کند.

با افتخار اعلام می‌کنم اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا در حوزه فوتسال بانوان حرف اول را می‌زند. فوتسال به طور پیوسته در سطح این قاره‌کهن در حال رشد است و به عنوان یک ورزش سالنی برای انواع آب و هوای کشورهای آسیایی و مناطق شهری که پتانسیل کمی در فضای باز دارند، بسیار مناسب است.

محبوبیت فوتسال و فوتبال ساحلی در آسیا با کشف بازیکنان مستعد در سطح قاره رو به افزایش است. این توسعه مثبت، خبر خوبی برای فوتبال و به خصوص فوتسال و فوتبال ساحلی در راستای توسعه مهارت‌های فوتبال آینده آسیا است.

فوتسال همانند فوتبال ساحلی بازیکنان را در توانمندسازی مهارت‌هایی همچون سرعت، تکنیک و قدرت تصمیم گیری در بازی سازی به چالش می‌کشد و این باعث می‌شود که بسیاری از فدراسیون‌های عضو نقش فوتسال و فوتبال ساحلی را به صورت منحصر به فرد برای پرورش بازیکنان به رسمیت بشناسند.

به عنوان یک عضو تصمیم گیرنده در فوتبال آسیا اعلام می کنم که کنفدراسیون فوتبال آسیا ساختاری مناسب را در راستای توسعه فوتبال و فوتبال ساحلی برای تمامی فدارسیون‌های عضو در دستور کار دارد. هر دو ورزش می‌تواند کمک مؤثری به توسعه فوتبال آسیا در سطوح پایه و جوانان داشته باشد. تیم‌های ما در این دو ورزش می‌توانند روز به روز بهتر شده و در سطوح بالا با کسب جوایز برتر جهانی، شکوه و عظمتی را برای آسیا به ارمغان بیاورند.

یکبار دیگر کسب عنوان قهرمانی را برای تیم ملی فوتسال بانوان ایرانی که سزاوار این مقام بودند، تبریک می‌گویم.»