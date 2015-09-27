به گزارش خبرگزاری مهر، در شش ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۲ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، ۱۵۸۴ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار فروخته شده که ۶۴.۴ درصد کل واگذاری های نیمه نخست سالجاری را شامل می شود.

رتبه دوم واگذاری های شش ماه گذشته نیز به شیوه مزایده تعلق دارد که براین اساس ۵۵۶ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که ۲۲.۶ درصد کل واگذاری ها را شامل می شود.

فرابورس ایران هم با ۳۲۰ میلیارد ریال، معادل ۱۳ درصد کل واگذاری های دولت در نیمه نخست امسال را به خود اختصاص داده است.