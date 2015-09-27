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۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

سخنگوی حج و زیارت مازندران:

شمار زائران جان باخته مازنی در حادثه منا تغییر نکرده است

شمار زائران جان باخته مازنی در حادثه منا تغییر نکرده است

ساری - سخنگوی حج و زیارت مازندران گفت: تغییری در آمار زائران کشته‌شده و مفقودی استان در حادثه منا صورت نگرفته است.

مصطفی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه تغییری در آمار زائران فوتی، مفقودی و مجروح استان در حادثه منا نداریم.

وی شمار جان‌باختگان را هفت نفر، مصدومان را چهار و مفقودان را ۳۲ نفر اعلام و اظهار امیدواری کرد تا با پیدا شدن زائران، شمار مفقودشدگان کاهش یابد.

محمدرضا فروزان به شماره کاروان ۳۰۲۷۸، ابراهیم صادقی واسکسی و هدایت قاسمی به شماره کاروان ۳۰۲۷۸، علی‌اکبر ذبیح زاده پاشا، قربانعلی سالاری، محمدمهدی سلحشور و حسین تقوی به شماره کاروان‌های ۳۰۰۲۸ از جان‌باختگان مازندرانی حادثه مناء بوده‌اند.

بیش از سه هزار زائر امسال از مازندران به حج تمتع اعزام شده اند.

 

کد مطلب 2925526

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