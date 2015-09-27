به گزارش خبرنگار مهر، حسین سبحانی نیا در جلسه علنی امروز مجلس و در نطق میان دستور با اشاره به حادثه اخیر در منا، اظهار داشت: فاجعه مصیبت بار منا که باعث جان باختن بیش از ۲ هزار نفر از مسلمانان شد، موجب درد و اندوه در جهان اسلام شده و عید آنها را عزا تبدیل کرد.

وی گفت: در این میان مدیریت غلط و بی تدبیری سعودی ها عمق فاجعه را بیشتر کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصرح کرد: از سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه بین المجالس آسیایی و علمای جهان اسلام می خواهیم علاوه بر محکومیت بی تدبیری آل سعود، خواستار تغییر در مدیریت این کنگره عظیم الهی برای تامین امنیت ضیوف الرحمان شوند.

سبحانی نیا ادامه داد: از وزارت خارجه نیز می خواهیم که با همه ظرفیت های دیپلماسی خود در این رابطه رایزنی کند و با جدیت پیگیر انتقال اجساد حجاج و مجروحان حادثه باشد و از همه ظرفیت ها برای یافتن مفقودان حادثه استفاده کند.

وی اظهار داشت: دولت مرتجع عربستان باید بداند که خونهای پاکی که به خاطر جنگ داخلی آنها در مسجدالحرام، در منا و یمن ریخته می شود، دیر یا زود دامن خودشان را خواهد گرفت و همچون صدام آنها را از اریکه قدرت به زیر خواهد کشید.

سیاست های رژیم صهیونیستی برای ایجاد نزاع در جهان اسلام و سیطره کامل بر فلسطین است

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق خود، به مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت: موضوع فلسطین همچنان اولویت نخست مسلمانان بوده و نماد همبستگی و نقطه ثقل مسلمانان در مواجهه با صهیونیست ها است.

سبحانی نیا تصریح کرد: رویکرد صهیونیست ها در تغییر بافت سرزمین های اشغالی و گسترش شهرک سازی ها، برای سیطره بر کل این سرزمین و جلوگیری از بازگشت فلسطینیان بوده است و اتفاقات اخیر در قدس و اقدامات تحریک آمیز این رژیم برای یهودی سازی منطقه و هتک حرمت مسجدالاقصی، صبر جهان اسلام را لبریز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داده صهیونیست ها حرف های شوم خود را در سکوت جهان اسلام دنبال کنند، گفت: باید ظرفیت های جهان اسلام و دیگر ظرفیت های منطقه ای و بین المللی برای وادار کردن این رژیم به توقف جنایاتش به کار گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی و ایجاد محدودیت برای نمازگزاران فلسطینی، واجد پیامدهای خطرناکی بوده و جهان اسلام نیز در مواجهه با این رژیم درنگ نخواهد کرد.

سبحانی نیا تاکید کرد: سیاست های رژیم صهیونیستی برای ایجاد نزاع در جهان اسلام و حمایت از گروه های تکفیری همچون داعش، درواقع ترویج گفتمان افراطی گری و ناامن سازی منطقه ای است.

وی اضافه کرد: این مشکل منطقه ما کمبود طرح های صلح نیست؛ بلکه بی توجهی به ریشه ها یعنی اشغالگری صهیونیست ها است، بنابراین تا اشغالگری پایان نیابد مشکل فلسطین حل نخواهد شد.

مجلس در بررسی برجام تصمیمی منطقی و عزت مندانه اتخاذ می کند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین به بررسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مجلس اشاره کرد و گفت: بررسی برجام در مجلس با دقت کامل در کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون امنیت ملی و ویژه برجام انجام گرفته و در آینده نزدیک به صحن مجلس گزارش خواهد شد.

سبحانی نیا خاطرنشان کرد: امید است مجلس محترم به رسالت تاریخی خود عمل کرده و تصمیمی منطقی و با حفظ عزت نظام اتخاذ کند.