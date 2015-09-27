۱۱ دوومیدانی کار به رقابتهای ارتش های جهان اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، همان یازده دوومیدانی کاری که اسامی شان چند روز قبل اعلام شده بود به مسابقات ارتش های جهان کره جنوبی اعزام می شوند. نمایندگان دوومیدانی ایران روز هفتم مهر ماه عازم این کشور خواهند شد. رقابتهای ارتش های جهان از ۱۰ مهر ماه آغاز و تا روز ۱۵ همین ماه ادامه دارد.

تیم ملی دوومیدانی کشورمان در این دوره از مسابقات متشکل از رضا قاسمی، حسن تفتیان، کیوان قنبرزاده، سجاد هاشمی آهنگری، مهدی زمانی،محمد رضا وظیفه دوست، محمود صمیمی، محمد ارزنده، محمد جواد صیادی، حسن شیرقوی و سجاد بهمنی است

ملی پوشان دوومیدانی ایران را خسرو اسکندری به عنوان سرپرست، فتح اله بحیرایی سرمربی، احمد سلیمانی و حسن نظری به عنوان کمک مربی همراهی خواهند کرد.

ششمین دوره مسابقات ارتش های جهان با حضور ۸ هزار سرباز از ۱۰۰ کشور دنیا در شهر مونگ گئونگ کره جنوبی برگزار می شود. این رقابتها هر چهار سال یکبار برگزار می شود و اولین دوره آن در سال ۱۹۹۵ برگزار شده بود.