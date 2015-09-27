تفکر آل سعود همانند اندیشه جاهلیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی جعفر سبحانی صبح یکشنبه در درس خارج اصول در مسجد اعظم قم ضمن محکومیت فاجعه منا، اظهار داشت: روز عید قربان، روز شادی است و حتی نبی مکرم اسلام(ص) فرمودند که حجاج سه روز دهم تا دوازدهم را روزه نگیرند؛ «لانه اهل شرب و أکل/ چون ایام خوردن، نوشیدن و شادی است»؛ اما متاسفانه عید امسال تبدیل به عزا، غم، غصه و گریه شده است.

وی با بیان این مطلب که کدام مسلمان می‌تواند این حادثه را بشنود و تکان نخورد، ابراز داشت: متأسفانه مسلمانان به دلیل عدم اهمیت آل سعود به جان و مال آنان به خاک و خون کشیده شده‌اند.

این استاد برجسته حوزه گفت: اگر نظام سعودی نسبت به جان حجاج اهمیت داده و برای مقام آنان ارزش قائل می‌شد، این اتفاق پیش نمی‌آمد.

وی تصریح کرد: من کلمه سوء مدیریت را برای این حرکت عربستان سعودی کافی نمی‌دانم؛ آنان اهمیت نمی‌دهند؛ چرا که درچند سال گذشته نیز در مسیر رمی جمره تا خیمه‌ها عده‌ای زیر دست و پا کشته شده‌اند.

میهمانان خدا از دست آل سعود امنیت ندارند

آیت الله سبحانی بیان داشت: خداوند متعال از اشخاصی که سبب قتل مسلمانان شده‌اند، انتقام خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: پرنده و حیوانات ضاری هم در حرم امن الهی ایمن هست، اما عده‌ای از ضیوف الرحمان از دست آل سعود امنیت نداشته و این حادثه برای آنان اتفاق افتاده است.

مرجع تقلید شیعیان با بیان این مطلب که شنیده‌ام مفتی عربستان این فاجعه را قضا و قدر الهی اعلام کرده است، ابراز داشت: این نوع تفکر، همانند اندیشه جاهلیت است؛ چرا که در قرآن کریم نیز آمده است که اشخاصی که بت‌ها را عبادت می‌کردند، در استدلال به این عمل خود می‌گفتند که اگر قضا و قدر الهی نبود، ما این بت‌ها را عبادت نمی‌کردیم.

وی افزود: قضا و قدری که سلب کننده اختیار از بشر باشد، قضا و قدر یهود است؛ اما اسلام به چنین قضا و قدری اعتقاد ندارد.

آیت الله سبحانی با بیان این مطلب که آل سعود جنایت‌های خود را از طریق قضا و قدر توجیه می‌کند، گفت: آل سعود، جانی و مسئول این خون‌ها هستند که با آب فرات دجله هم شسته نشده و خدا انتقام خود را از آنان خواهد گرفت.