جهان اسلام تا کی باید شاهد این بی مسئولیتی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی به مناسبت فاجعه بزرگ منا عنوان کرد؛ پس از وقوف روز نهم ذی الحجه الحرام در منطقه عرفات، حاجیان به قصد توقف در مزدلفه و یا همان مشعرالحرام بعد از صرف شامی مختصر حرکت می کنند. طبق دستور شارع مقدس وقوف در مزدلفه از طلوع فجر تا طلوع آفتاب است. پس از طلوع آفتاب حاجیان با لباس احرام به سمت سرزمین منا حرکت می کنند.

اولین وظیفه آنان پس از رسیدن به چادرها، حرکت به سمت جمره اولی است که باید هفت سنگ به نیت طرد شیطان و به تأسی از حضرت ابراهیم خلیل الله علیه الرحمه به آن بزنند. برخی از برادران اهل سنت این عمل را بعد از زوال خورشید (اذان ظهر) هم جایز می دانند. لکن شیعیان مقید به انجام آن قبل از زوال یا ظهر روز عید هستند به همین دلیل این شصت و چهارهزار عزیز ایرانی صبحگاه بیشترین ازدحام را برای حرکت به سوی جمره اولی ایجاد می نمایند (البته خانمها بیشتر به آقایان نیابت می دهند).

هوای گرم، ازدحام و خستگی ناشی از شب نخوابی وضعیتی را فراهم می کند که بسیار خطیر و شکننده است. متأسفانه از سال های دور به دلیل فتوی نابخردانه مفتی فرقه وهابیت که گفته بود: «لابناء فی المنا» ساخت و ساز و مرمت در منطقه منا نباشد. شرائط رفاهی چندانی در این مسیر وجود ندارد. هر از چندگاهی کیسه های آب معدنی آن هم به عنوان «هدیه الملکیه»!؟ در مسیر وجود دارد که زائرین خود را خنک کنند. سایبان که نیست، ازدحام هم گسترده، مسیر هم دارای محدودیت های فراوان، چنانچه نابخردی سعودی ها را در بستن مسیر به آن اضافه کنیم.

نتیجه کار روی هم ریختن حجاج و نهایتاً خفگی و گرمازدگی است، این درحالی است که با یک برنامه ریزی درست و توجه حداقلی به رفاه عزیزان زائر می توان از این شرایط خطرناک عبور کرد. منتهی کو گوش شنوا سال های سال این موضوع وقوف با بحران مواجه بوده و سعودی ها نسبت به آن کوچکترین مسئولیتی را نمی پذیرند. لذا هر ساله شاهد گرمازدگی، آتش سوزی و مواردی دیگر از آسیب به جسم و روح حجاج هستیم. در سال جاری حضور نامبارک فرزند جنگ افروز ملک سلمان هم مزید بر علت شد و فاجعه آفرید. جهان اسلام تا کی باید شاهد این ناتوانی و بی مسئولیتی باشد.

به نظر می رسد راه حل طرح شکایت به مجامع حقوقی و بین المللی است (مانند دادگاه لاهه) که منجر به اعلام جرم علیه آل سعود و سلب صلاحیت آنان در اداره حرمین شرفین باشد.

مهمتر از آن جهت گیری در مسیر تغییردر مدیریت حج است. دو فاجعه واقع شده در مکه و منا بزرگترین فرصت را در اختیار مسلمانان قرار می دهد تا به طور یکپارچه علیه مدیریت ناکارآمد جنگ طلبان حکومت سعودی (که بی خردی آنها در حمله به یمن اثبات شده) دست به کار شوند. علاوه بر سازمان همکاری های اسلامی، صحن سازمان ملل و مجمع عمومی بهترین محل برای طرح حقوقی اعتراض علیه اینگونه مدیریت است. امید است دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی این مهم را در اولویت های سیاست خارجی قرار داده، زمینه جلوگیری از فجایع مشابه را فراهم آورد. انشاءالله.