شرایط حضور در جشنواره قرآنی «مدهامتان» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، طیب صفری ظهر یکشنبه در نشست خبری دهمین جشنواره قرآنی «مدهامتان» در کرمانشاه، اظهار داشت: ۱۰ سال است که این جشنواره برگزار می شود که در مرحله کشوری آن طی سال گذشته استان کرمانشاه مقامی کسب نکرده اما در سال های پیش صاحب مقام شده بود.

وی افزود: امسال استقبال بیشتری نسبت به سال های گذشته از این جشنواره صورت گرفته و حضور مفسران و حافظان برجسته ای را در آن شاهد هستیم.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به تلاش این اداره کل برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره قرآنی مدهامتان طی امسال اشاره کرد و از حضور حافظان خواهر در جشنواره کشوری خبر داد.

صفری تصریح کرد: نفرات اول این جشنواره برای شرکت در مرحله کشوری جشنواره که به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود اعزام خواهند شد.

وی به برخی از شرایط حضور در این جشنواره که در فراخوان آن نیز آمده است اشاره کرد و حضور افراد شرکت کننده در جشنواره هر استان را در محل برگزاری الزامی دانست.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: کسب حداقل ۷۰ تا ۱۰۰ امتیاز به عنوان حد نصاب برای صعود به مرحله کشوری در تمام رشته ها الزامی است.

وی گفت: جشنواره در ۶ رشته ویژه برادران و ۵ رشته ویژه خواهران برگزار می شود و رشته تفسیر ویژه امامان جماعت مساجد است.

صفری از تقدیر از نفرات اول تا سوم این جشنواره در هر رشته خبر داد و یادآور شد: تنها نفرات اول به مرحله کشوری راه می یابند.