به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در نشست رسانه ای دومین فستیوال موسیقی تهران و شانزدهمین جشن سالگرد خانه موسیقی ایران که امروز یکشنبه ۵ مهرماه در تالار اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد جزئیات برگزاری این دو رویداد موسیقایی را تشریح کرد.

حمیدرضا نوربخش در ابتدای این برنامه ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت تعداد زیادی از هموطنان ما در «منا»گفت: متاسفانه اهمال، بی تدبیری و سوءمدیریت مسئولان دولت عربستان اتفاق بسیار بدی را رقم زد که دل همه ما را به درد آورد. من به عنوان نماینده خانه موسیقی این مصیبت را خدمت مردم شریف ایران و خانواده های این عزیزان تسلیت می گویم.

چرا در عمارت مسعودیه نماندیم

وی افزود: ما از سال گذشته همزمان با برگزاری جشن سالگرد خانه موسیقی ایران تلاش کردیم تا فستیوال موسیقی تهران را راه اندازی کنیم زیرا همان طور که از سال قبل هم به آن اشاره کردم معمولا فستیوال ها و رویدادهای موسیقایی متنوع در کلان شهرها با نام شهرها و مکان های خاص پیوند می خورد. در تهران نیز ما بعد از بررسی هایی که به عمل آوردیم عمارت مسعودیه را یافتیم که می تواند نماد بسیار خوبی از شهر تهران باشد. به همین منظور با حمایتی که انجام گرفت اولین دوره از فستیوال موسیقی تهران را در این مکان برگزار کردیم اما متاسفانه در سال جدید به دلیل برخی ممانعت هایی که از سوی مدیریت این عمارت اعمال شد نتوانستیم در دومین دوره شاهد برگزاری فستیوال در عمارت مسعودیه باشیم.

مدیرعامل خانه موسیقی توضیح داد: کاری به موجه بودن و یا غیر موجه بودن این تصمیم مسئولان عمارت مسعودیه ندارم چرا که دوستان بر این باورند اگر حوض وسط عمارت را نپوشانیم می توانیم از فضای عمارت استفاده کنیم در حالی که چنین شرایطی مناسب برگزاری یک فستیوال موسیقی چند روزه نیست. به هر حال آنطور که مقرر شد با همکاری مرکز همایش های برج میلاد تصمیم گرفتیم تا این دوره از فستیوال را در برج میلاد برگزار کنیم.

نوربخش گفت: طبق برنامه ریزی انجام گرفته روز ۱۲ مهرماه استاد شهرام ناظری، ۱۳مهر ارکستر موسیقی ملی به خوانندگی محمد معتمدی، رشید وطن دوست و بنده، ۱۴ مهر ارکستر سمفونیک تهران به مدیریت هنری علی رهبری و روز ۱۵ مهر محمد علیزاده کنسرت های خود را برگزار می کنند. روز ۱۶ مهر نیز علاوه بر مراسم اختتامیه دومین فستیوال موسیقی تهران، شانزدهمین جشن سالگرد تاسیس خانه موسیقی را نیز برگزار خواهیم کرد. ما در تلاش بودیم از گروه های بین المللی نیز در دومین فستیوال موسیقی تهران استفاده کنیم اما با توجه به تغییر در مکان اجرا و تنظیم زمانی نتوانستیم در سال جاری میزبان گروه های خارجی باشیم.

معرفی بهترین های موسیقی در جشن شانزدهم

وی درباره جزئیات جشن خانه موسیقی نیز بیان کرد: اجرای موسیقی در بخش های مختلف نواحی، کلاسیک، سنتی و استعدادهای درخشان، معرفی آلبوم برگزیده سال در بخش موسیقی کلاسیک و بخش موسیقی ایرانی با داوری هنرمندان بزرگی چون فریدون شهبازیان، عباس خوش دل، شهرام ناظری، هوشنگ کامکار و میلاد کیایی و تقدیر از هنرمندان پیشکسوت عرصه موسیقی در بخش های موسیقی کلاسیک رهبری ارکستر، موسیقی سنتی، نوازندگی و خوانندگی سنتی، بانوان، ساز سازی و صدابرداری از بخش های مختلف جشن خانه موسیقی است.

مدیر عامل خانه موسیقی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه برنامه های جدیدی در دومین فستیوال موسیقی تهران اجرا خواهد شد به ماجرای کمپین حمایتی اهالی موسیقی اشاره کرد و گفت: سال گذشته ما برای پیگیری حقوق هنرمندان فعال عرصه موسیقی کمپینی را تشکیل دادیم که در پی آن مشخص شد اهالی موسیقی از طریق وکیل حقوقی نسبت به احقاق حق خود اقدامات لازم را انجام دادند که در این حوزه اقداماتی انجام گرفته که به زودی نتایج آن را اعلام می کنیم.

نوربخش درباره شورای مشورتی خانه موسیقی که سال گذشته از این فستیوال حمایت کرده بودند، تصریح کرد: ما همچنان از حضور اعضای این شورا در برنامه های خود استفاده می کنیم و به طور حتم در برگزاری این کنسرت ها با این عزیزان نیز مشاوره هایی صورت گرفته است. البته در زمینه نحوه حضور ارکستر موسیقی ملی و ارکستر سمفونیک تهران در این دوره از فستیوال هم باید توضیح دهم که این حضور بر اساس یک تفاهم نامه دو طرفه میان بنیاد رودکی و خانه موسیقی صورت گرفته است.

محسن رجب پور مدیر اجرایی کنسرت های دومین فستیوال موسیقی تهران هم با اشاره به نحوه برگزاری کنسرت ها توضیح داد: همانطور که آقای نوربخش اشاره کرد ما در چهار روز میزبان علاقه مندان موسیقی با برگزاری برنامه های مختلف خواهیم بود. این در حالی است که هر کنسرت ساعت ۲۱:۳۰ و فقط در یک نوبت روی صحنه خواهد رفت. در حوزه قیمت بلیت ها هم باید به این نکته اشاره کنم که قیمت بلیت ها برای متقاضیان حضور در کنسرت ۴۰ هزار تومانی، ۶۰ هزار تومانی، ۸۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه نحوه فروش بلیت ها هم به شکلی است که تخفیفی برای هیچ گروهی از مخاطبان در نظر گرفته نشده است. اما آنچه مهم است اینکه ما با در نظر گرفتن تمامی شرایط این قیمت بلیت ها را برای مخاطبان در نظر گرفتیم و اصلا قصدمان درآمدزایی و سود اقتصادی نبوده است.