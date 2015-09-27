۸۴ جشنواره زوج خوشبخت در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین چنشنواره زوجهای خوشبخت در شهرستان عباسآباد با عنوان «ازدواج چهارپیچ تند آن و آسیبشناسی طلاق» با اشاره به اینکه جشنواره زوجهای خوشبخت از ابتکارات اداره کل بانوان استان بشمار میرود گفت: خوشبختانه باهمت همه دستگاههای اجرایی بهویژه مشاورین امور بانوان فرمانداریها تاکنون ۸۴ جشنواره زوجهای خوشبخت طی دو سال اخیر در شهرستانهای استان برگزار شد.
جمشیدی با اشاره به نقش جشنوارههای زوجهای خوشبخت در آسیبشناسی مشکلات زناشویی و ایجاد فرصتهای مهارتهای زندگی برای شرکتکنندگان در این جشنواره گفت: توجه ویژه به امر خانواده بهعنوان کیان اصلی سلامت جامعهمحور بنیانی این جشنواره تاکنون بوده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تأکید کرد: لزومترمیم و مراقبت از روابط زوجین را تحت آموزشهای لازم و کافی از سرفصلهای اصلی هر خانواده متعادل است که تلاش شده است در سلسله برگزاری جشنواره زوجهای خوشبخت به این امر پرداخته شود.
جمشیدی بابیان آنکه در ادامه مسیر نیازمند همکاری همه مدیران شهرستان و استان است گفت: حوزه خانواده باید در اولویتهای برنامههای فرهنگی دستگاهها و نهادها قرار گیرد.
شایانذکر است در چنشنواره زوجهای خوشبخت شهرستان عباسآباد علاوه بر برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «ازدواج چهارپیچ تند آن و آسیبشناسی طلاق» از شماری زوج های موفق نیز تقدیر شد.
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