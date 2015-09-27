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۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

سوسکهای روباتیکی جنگجویان نبردهای آینده

سوسکهای روباتیکی جنگجویان نبردهای آینده

دانشمندان روسی سوسکهای روباتیکی ساخته اند که نقش مهمی در جنگهای آینده خواهند داشت.



به گزارش خبرگزاری مهر، سوسکهای حمام به دلیل یک ویژگی خاص همواره مورد توجه دانشمندان بوده اند: زنده ماندن برای مدتی طولانی پس از سربریده شدن.
گروهی از دانشمندان روسی با الهام از ساختار سوسک حمام، سوسک روباتیکی در همان حد و اندازه ساخته اند که قابلیت حمل ریزمحموله ها و حتی دوربین در نواحی سخت و صعب العبور را دارد.
این فناوری جدید توسط دانشمندان دانشگاه فدرال کانت بالتیک روسیه طی 7 ماه مطالعه دقیق ساخته شده است.
اما اینکه این محصول خلاقانه با هدف به کارگیری در چه زمینه ای ارایه شده محرمانه باقیمانده است. با این حال گفته می شود استفاده در امور نظامی هدف اصلی خواهد بود.
این سوسکهای روباتیکی 20 میلیمتر طول داشته و با تکیه بر ریزباتری مخصوصی حرکت می کنند.
آنها توانایی حمل تا 10 گرم بار مخصوص را دارند.
دوربین مخصوصی که بر روی این روباتهای متحرک نصب می شود دید فرماندهان نظامی از مناطق ناشناخته جنگی را افزایش می دهد.

کد مطلب 2925667
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