به گزارش خبرنگار مهر اسدالله دهناد امروز در نشست خبری در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه تله کام آخرین وضعیت شرکت مخابرات ایران و برنامه های این شرکت را تشریح کرد.

وی در مورد تغییر نرخ های مخابراتی که پیش از این از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد موافقت قرار نگرفته بود، گفت: دو هفته گذشته پیشنهاد جدیدی را مبنی بر تغییر نرخ های مخابراتی به زمان قبل از یکسان سازی کدهای استانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت مکتوب اعلام کردیم.

مدیرعامل مخابرات ایران با بیان اینکه مخابرات حاضر است تعرفه مصوبه شماره ۱۶۰ رگولاتوری را اجرایی کند، گفت: براساس آن مصوبه نرخ مکالمات به ازای هر پالس ۵۱.۳ ریال و آبونمان مشترکان ۹۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.

دهناد خاطرنشان کرد: مخابرات پیشنهاد دارد که تعرفه ها به قبل از هم کد سازی پیش شماره ها برگردد و از آنجایی که وزارت ارتباطات پیش از این اعلام کرده بود که این پیشنهاد را مخابرات به صورت مکتوب ارائه کند حدود دو هفته پیش در نامه ای این پیشنهاد به رگولاتوری اعلام شد اما تاکنون پاسخی در این زمینه دریافت نشده است.

وی گفت: از طرفی دیگر در صورت موافقت وزارت ارتباطات مخابرات پیشنهاد دریافت ماهانه ۱۰ هزار تومان تعرفه برای مکالمات شهری درون شبکه ای و سه هزار تومان برای مکالمات ماهانه روستاییان در درون شبکه می کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مخابرات به دنبال افزایش تعرفه ها نیست و به دنبال جبران عقب ماندگی ها به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش درآمد است، گفت: با توجه به افزایش ۶ برابری هزینه ها در کشور از سال ۸۲ تاکنون درآمد مخابرات با هزینه ها همخوانی ندارد و رشد مخابرات نیازمند جبران این هزینه ها است.

دهناد با بیان اینکه قیمت تمام شده دایری یک خط تلفن ثابت یک میلیون و صد هزار تومان است، افزود: این در حالی است که مخابرات برای فروش این خط تلفن ۵۰ هزار تومان هزینه از مشترک دریافت می کند و میزان درآمد هر خط تلفن به ازای هر مشترک برای مخابرات ۶ هزار تومان در ماه است.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل عدم همخوانی هزینه ها و درآمد مخابرات توسعه این بخش در کشور با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: با توجه به تورم تجمیعی ۲۰۷ درصد در کشور نرخ های مخابراتی نیز باید متناسب با تورم افزایش یابد.

توافق مخابرات با دولت برای پرداخت تهاتری بدهی ها

مدیرعامل مخابرات ایران در مورد میزان بدهی این شرکت به دولت و نیز بدهی هایی که دولت و سازمان های بزرگ به این شرکت دارند، گفت: مخابرات در مجموع بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان لاوصولی در تلفن ثابت، همراه و سازمان های بزرگ و کلان دارد که ۵۰ درصد آن مربوط به دولت و ۵۰ درصد آن مربوط به مشترکان است که بدهی مشترکان بیشتر مربوط به مکالمات بین الملل می شود.

وی ادامه داد: همچنین مخابرات ۲۶۰ میلیارد تومان به شرکت ارتباطات زیرساخت بدهکار است. بر این اساس در حال مکاتبه با معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری هستیم تا بتوانیم بدهی های مخابرات به دولت و مطالبات مخابرات از دولت را به صورت تهاتری پرداخت کنیم و در این زمینه نامه ای به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ارسال شده است.

دهناد همچنین در پاسخ به سوال مهر از حل مشکلات توقف توسعه اینترنت پرسرعت ADSL در ۶ استان کشور که پیش از این از سوی رگولاتوری متوقف شده بود خبر داد و گفت: هم اکنون مشکل توسعه پهنای باند و خرید پهنای باند اینترنت حل شده است و در هیچ استانی مشکل فروش ADSL را نداریم.

مدیرعامل مخابرات ایران با اشاره به اینکه ۵۰ درصد بازار ADSL در اختیار مخابرات است، گفت: ۷ پروژه بهینه سازی برای مشترکان ADSL در دستور اجرا است تا مشکلات کیفی و پاسخ دهی به مشترکان در این زمینه حل شود.

مدیرعامل مخابرات ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون زمان پاسخگویی به مشترکان از طریق سامانه ۲۰۲۰ برای اینترنت پرسرعت به کمتر از دو دقیقه انتظار در ساعت پرترافیک کاهش یافته است گفت: شرکت مخابرات ایران در ۱۳ مرداد سال ۹۴ ساختار جدید شرکت را با تاکید بر کاهش هزینه های مضاعف، ارتقای سطح تخصصی و افزایش بهره وری تصویب و ابلاغ کرده است و در تاریخ ۹۴.۶.۳۰ نیز ساختار این شرکت را برای اجرا به شرکت های مخابرات استانی ارائه کرده است. در این طرح از ۲۹ هزار پست مخابراتی به ۲۳ هزار پست مخابراتی رسیده ایم و به دنبال ارائه خدمات متنوع و تمرکز بر فعالیت های کیفی شرکت های مخابراتی و ساختار ماتریسی هستیم.