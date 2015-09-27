سیدحسین نقوی‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه مشترک علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اعضا کمیسیون برجام در دفتر رئیس مجلس خبر داد.

وی افزود: این جلسه ساعت ۴ بعد از ظهر برگزار می‌شود و رئیس مجلس به دلیل اهمیت جلسه، نشست خود با هیات رئیسه مجلس را لغو کرده است.

به گزارش مهر، حدود یک‌ ماه از تشکیل کمیسیون برجام می‌گذرد و از روزهای اول تشکیل این کمیسیون قرار بود جلسه مشترک کمیسیون برجام با رئیس مجلس برگزار شود که تا امروز به تاخیر افتاده است.

این کمیسیون با وجود تعطیلات ۳ هفته ای خانه ملت در شهریورماه، بطور فشرده جلسات خود را اعضای تیم های مذاکره کننده فعلی و سابق و برخی کارشناسان برگزار کرد. همچنین اعضا کمیسیون از برخی مراکز هسته ای نیز بازدید کردند.