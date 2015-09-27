به گزارش خبرنگار مهر، علی پورعلی مطلق پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: به منظور برگزاری انتخابات باشکوه برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۹۶۰ هزار نفر در برنامه آموزشی ستاد انتخابات شرکت می‌کنند، ادامه داد: این برنامه‌های آموزشی از هشتم مهرماه آغاز می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به تلاش برای برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از حاشیه، خاطرنشان کرد: تلاش داریم که زمینه حضور حداکثری مردم در این انتخابات فراهم شود.

وی برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌های کاربردی نقش مهمی در برگزاری انتخابات باشکوه خواهد داشت.

پورعلی‌مطلق با اشاره به برگزاری نخستین برنامه آموزشی انتخابات در استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: بخشداران و فرمانداران در این دوره‌های آموزشی و همایش‌های منطقه‌ای حضور خواهند داشت.

وی از تداوم برگزاری این آموزش‌ها تا دیماه خبر داد و افزود: از ۲۶ آذرماه تا دوم دیماه ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری انجام خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: از ۲۸ آذرماه تا چهارم دی ماه نیز ثبت‌نام از داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.