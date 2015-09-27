به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه ۵ مهر ماه جلسه فوری برای حمایت و ابراز همدردی با بازماندگان حادثه «منا» با حضور هیات مدیره خانه سینما و جمعی از اهالی سینما در محل خانه سینما برگزار شد.

رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما بعد از پایان این جلسه گفت: بعد از اتفاق هولناکی که در عربستان شاهد بودیم و اخبار آن بدست ما رسید، نگرانی های زیادی در میان مردم، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه بوجود آمد. نبود دسترسی درست و مستقیم به اطلاعات و آمار درباره اتفاق رخ داده و جلوگیری مسئولان عربستان از حضور گروه های امداد و نیروهای کمکی ایران و کمیته حقیقت یابی باعث افزایش این نگرانی ها شد.

وی ادامه داد: حج بزرگ ترین آیین دینی مسلمانان است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر نوع بی مبالاتی و بی اعتنایی به حجاج در آیینی که در آن کرامت انسانی از ارج و قرب بالایی برخوردار است، با فلسفه حج منافات دارد.

مدیرعامل خانه سینما با تاکید بر اینکه اتفاق رخ داده بسیار هولناک است، بیان کرد: این اتفاق نشان از بی اعتنایی و نبود دقت لازم بین افرادی است که مسئولیت امنیت این مراسم را برعهده دارند و نگرانی های موجود زمانی بیشتر شده که امدادرسانی به بازماندگان این واقعه به درستی انجام نمی شود.

میرکریمی گفت: جامعه سینمایی و خانه سینما به عنوان یک صنف مدنی که صاحب نفوذ در افکار عمومی است خود را موظف می داند تا به مسائلی که باعث نگرانی افکار عمومی و موضوعات انسانی که سینمای ایران پرچمدار آن است، می شود، واکنش نشان دهد. به همین منظور یک جلسه مشورتی با ابتکار خانه سینما و با حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از همکاران صنفی برگزار شد تا حرکتی در این زمینه از سوی هنرمندان انجام شود.

وی ادامه داد: در این جلسه به نتیجه رسیدیم تا کمپینی با ابتکار خانه سینما و با همراهی موزه صلح راه اندازی شود و از این طریق با امضا و درخواست هنرمندان همه رشته ها و مردم، از سازمان ملل بخواهیم تا در روشن شدن ابعاد چنین فاجعه ای قدم بردارد. همچنین در تلاش هستیم تا برنامه دیدار با خانواده بازماندگان را داشته باشیم.

وی توضیح داد: این کمپین و جمع آوری امضا تنها به حجاج ایرانی و قربانیان ایرانی در این حادثه محدود نمی شود و با همه کسانی که در این آیین ایمانی جان خود را از دست داده اند، ابراز همدردی می کنیم و در نهایت امضاهای جمع شده توسط گروهی از هنرمندان به سازمان ملل ارائه می شود.

مدیرعامل خانه سینما گفت: فردا دوشنبه ۶ مهر ماه، ساعت ۶ بعد ازظهر، تجمعی در خانه شماره ۲ سینما واقع در خیابان وصال با حضور سینماگران و هنرمندان دیگر رشته های هنری با هدف همدردی با بازماندگان برگزار می شود تا جامعه هنری نگرانی و تاسف خود از این اتفاق را به اطلاع عموم برساند.

وی ادامه داد: یکی از پیشنهادهایی که امروز از سوی حاضران در جلسه ارائه شد، این بود که از مجاری حکومتی و عمومی سعودی درخواست کنیم تا به گروهی از فیلمسازان ما اجازه دهند تا با حضور در عربستان، فیلم های مستندی را برای روشن شدن حقیقت تولید کنند.

میرکریمی در پایان تاکید کرد: چه این اتفاق سهوی و چه خدایی ناکرده عمدی رخ داده باشد، حکومت سعودی مسئول ایجاد امنیت میان حجاج بوده و باید این مسئولیت را برعهده گیرد و این فرافکنی که حجاجی که معمولا برای اولین بار به این کشور سفر کرده اند، مسئولیت کنترل امنیت را برعهده داشته باشند، درست نیست، به هر حال این حوادث در دوره های مختلف در دوران حج در کشور عربستان رخ داده و فکر می کنم وقت آن رسیده که به چنین اتفاقاتی رسیدگی شود.