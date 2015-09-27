  1. جامعه
  2. شهری
۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

انحلال خانه شهریاران جوان/نامگذاری میدانی بنام قربانیان حادثه منا

انحلال خانه شهریاران جوان/نامگذاری میدانی بنام قربانیان حادثه منا

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از نامگذاری میدان فاقد نامی به نام قربانیان حادثه منا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قناعتی در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات این جلسه گفت: خانه شهریاران جوان منحل و وظایف و مسئولیت های آن بر عهده معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری گذاشته شد.

وی ادامه  داد: شهرداری دیگر نباید در این حوزه اعتباری هزینه کند و تمامی برنامه ها بر عهده معاونت فرهنگی و اجتماعی است.

قناعتی با اشاره به تصویب دوفوریت حمایت از قربانیان حادثه منا گفت: بر اساس این دو فوریت که تمامی اعضای حاضر در شورا به آن رای داده اند، ضمن محکومیت حرکت وقیحانه آل سعود، قرار بر این شد در مکانی مناسب تمامی قربانیان این حادثه دفن شوند و نام و تصویر این حجاج در تابلوهایی در بهشت زهرا نصب شود. همچنین مدیریت شهری اعلام کرد حمایت های لازم از جمله انتقال اجساد توسط آمبولانس به عمل بیاید که این موضوع مورد تصویب قرار گرفت. همچنین پیش بینی شد میدان فاقد نامی به نام این حجاج نامگذاری شود.

وی ادامه داد: در جلسه امروز شورای شهر، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماند نیز پیش بینی شد و قرار بر این شد در کمیته ای با حضور معاون خدمات شهری شهردار، رئیس مرکز آموزش شهرداری، رئیس سازمان پسماند، یک نفر از شورایاریها و یک نفر از سازمانهای مردم نهاد، وظیفه انتقال تجربه و آموزش برای جدا کردن زباله های ارزشمند از سایر پسماندها را بر عهده گیرند.

به گفته قناعتی بیشتر تذکرات اعضای شورا در صحن، مربوط به محکومیت حادثه منا بود.

کد مطلب 2925744
نورا حسینی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها