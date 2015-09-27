به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، عباس شعری مقدم در نشست بررسی وضع کارکنان و نیروهای بومی در منطقه ویژه پارس جنوبی اظهار کرد: استفاده از این نیروها اولویت شرکت‌های پتروشیمی حاضر در این منطقه است.

وی افزود: استفاده از نیروهای بومی و محلی مزیت‌های خوبی برای شرکت‌ها دارد اما باید این نیروها با فراگیری تخصص‌های فنی و حرفه‌ای مورد نیاز به صورت تخصصی مشغول به کار شوند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: برخی پیمانکاران به دلیل نداشتن نیروهای متخصص در منطقه از نیروهای غیر بومی برای فعالیتهای خود استفاده می کنند و نمی توان گفت قوم گرایی در انتخاب نیروها نقش دارد.

وی با بیان این که دولت، بخش خصوصی و نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد رونق در منطقه و اشتغال زایی هستند گفت: باید توسعه متوازن در تمام مناطق محقق شود.

موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم عسلویه، کنگان، دیر و جم در مجلس نیز در این نشست اظهار کرد: ٤٦ هزار هکتار از زمینهای این منطقه در اختیار منطقه ویژه پارس جنوبی است و با توجه به این که مشاغل صیادی، کشاورزی و دامپروری در این منطقه از بین رفته است و امید است که شرکت‌های حاضر در منطقه به ویژه پتروشیمی ها اهتمام بیشتری در به‌کارگیری نیروهای بومی داشته باشند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به اهداف افق ١٤٠٤ باید با عزمی ملی به سوی آینده گام برداریم و در این مسیر اشتغال زایی در این منطقه از سوی پتروشیمی ها با توجه وضع موجود می تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری داشته باشد.

همچنین محمد صفائیان مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد نیز با بیان این که تمام پتروشیمی های حاضر در منطقه ویژه نیمی از نیروهایشان بومی هستند گفت: در برخی از پتروشیمی ها ٦٠ درصد کارکنان بومی هستند.

وی افزود: ظرفیت‌های مطلوبی برای اشتغال در فاز ٢ پتروشیمی های عسلویه وجود دارد و می توان در آینده بر روند اشتغال زایی بومیان منطقه در فاز ٢ افزود.