سید رحمان دانیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منطقه حفاظت شده پلنگ دره ۳ درصد از مساحت استان قم را تشکیل میدهد، گفت: در این منطقه ۴۲۰ گونه گیاهی وجود دارد که ۶۰ درصد از گونههای گیاهی استان را تشکیل میدهد.
وی عنوان کرد: با وجود اینکه استان قم کمتر از یک درصد از مساحت کشور را تشکیل میدهد ۱۰ درصد از گونه گیاهی شناسایی شده در کشور در استان قم وجود دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم بیان کرد: ۲۰ تا ۳۰ درصد از گونههای پستاندار، پرنده و خزنده شناسایی شده در کشور نیز در استان قم هستند.
وی در خصوص تأمین غذای حیوانات در قم افزود: پوشش گیاهی مناطق استان قم در حد کفایت تأمین مواد غذایی حیات وحش میباشد.
دانیالی بیان کرد: با وجود خشکسالی رودخانهها کمتر از ۱۰ درصد ماهیان آب شیرین شناسایی شده در کشور نیز در استان قم وجود دارد.
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