تعداد زیادی از دانش آموزان زنجانی در مدارس تخریبی درس می­ خوانند

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب علی عبادی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح هجرت، افزود: سالانه رقم قابلتوجهی از اعتبارات صرف تعمیر و نگهداری تجهیزات مدارس میشود و چون منابع دولتی محدود است اگر مدیریت اعمال نشود محیط مدارس از بعد فیزیکی مناسب نخواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت ترغیب سایر دانش آموزان برای شرکت در طرح هجرت سال آینده گفت: ادامه این طرح باعث موفقیتهای بیشتر در تربیت نیروهای انسانی و ایجاد میدان عمل خواهد شد چون متأسفانه اغلب دانش آموزان در برقراری روابط اجتماعی دچار مشکل هستند ولی دانش آموزان شرکتکننده در طرح هجرت ازنظر رفتاری قابلقبول هستند.
عبادی دانش آموزان را طلیعهداران سازندگی محیطهای فرهنگی و آموزشی دانست و افزود: قداست طرح هجرت بهاندازه تربیت نیروهای جانبرکف ایستادگی است.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزشوپرورش استان زنجان با تأکید بر اینکه هر نوع فعالیتی باید خروجی مناسبی داشته باشد گفت: نگاهها به این طرحها باید از بعد تربیت و مهارتهای زندگی و اجتماعی باشد چون اصلیترین وظیفه آموزشوپرورش تربیت نیروی انسانی کارآموز، توانمند، متعهد و دلسوز است تا دانش آموزان بتوانند مطالب تئوری را هم به روش عملی پیاده کنند
عبادی تربیت را شکوفایی استعداد و توانمندیهای بالقوه دانست و افزود:اصلیترین پایه تربیت یادگیری است که باید از بعد اندازهگیری قابلمشاهده باشد و در ارتباط با آموزشوپرورش همزمانی میتوان از تربیت و یادگیری اطمینان داشت که دانش آموزان آن را در خروجیهایشان بروز بدهند. و یکی از فضاهای مناسب در این راستا طرح هجرت است.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزشوپرورش استان زنجان با اشاره به مدیریت این طرح در اوقات فراغت دانش آموزان گفت: دانش آموزان با استفاده از فضای میدانی طرح هجرت میتوانند آموزشهای خود را نشان بدهند و با تقویت تعامل و ارتباط، نحوهی کار و کارگروهی را یاد بگیرند.
عبادی با تأکید بر قداست طرح هجرت افزود: دانش آموزان باید در نگهداری نتیجه تلاشها و اقدامات حاصل از این طرح در مدارس کوشا باشند و با تشویق سایر دانش آموزان به این امر حس مسؤولیت پذیری را ترویج بدهند چون یکی از اصلیترین وظایف جامعه مدیریت بر داشتهها است.
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