۹۰ تیم پزشکی به مناطق محروم آذربایجان غربی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم تارقلی ظهر یکشنبه در مراسم اعزام این تیم های پزشکی با بیان اینکه خدمات ارائه شده توسط این تیم ها رایگان خواهد بود افزود: این تیم ها به روستاهایی که فاقد خانه بهداشت بودند، اعزام شدند تا نسبت به ارایه خدمات رایگان پزشکی، دامپزشکی و دارویی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ۱۴ تیم عمومی و دو تیم دندانپزشکی از ۹۰ تیم اعزامی به روستاهای شهرستان ارومیه و بقیه به سایر نقاط استان اعزام شدند اظهارداشت: پیش بینی می شود ۳۶ هزار نفر توسط این تیم ها خدمات بهداشتی و درمانی مختلف را دریافت کنند.

تارقلی اظهارداشت: تیم های پزشکی اعزامی با همکاری شورای هماهنگی بهداشت و درمان نیروهای مسلح، بسیج جامعه پزشکی آذربایجان غربی و ارومیه عازم مناطق محروم و روستایی شدند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی آذربایجان غربی گفت: ۸۰ تیم از آغاز سالجاری تاکنون به مناطق محروم استان برای ارائه خدمات رایگان اعزام شده بودند که ۲۵ هزار مورد خدمات به مردم مناطق تحت پوشش ارائه کردند.

وی یاد آور شد:خدمات بسیج حامعه پزشکی در قالب برپایی بیمارستان های صحرایی و اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم استان تا آخر سال ماه ادامه خواهد داشت و سعی خواهد شد تا بهترین خدمات توسط پزشکان عضو بسیج جامعه پزشکی استان به مردم این مناطق ارائه شود.

تیم های پزشکی و دامپزشکی اعزام شده به مناطق محروم و روستایی آذربایجان غربی به مدت یک روز در این مناطق نسبت به ارائه خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی و دارویی اقدام می کنند.