حملات جدید ترکیه به مواضع پ ک ک در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ستاد مشترک ارتش ترکیه در بیانیه ای از حملات هوایی جدید این کشور به مواضع افراد مسلح پ ک ک در شمال عراق خبر داد.

بر این اساس، این حملات که در منطقه متینا در شمال عراق رخ داد، منجر به تخریب پایگاه ها و انبار تسلیحات پ ک ک شد.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است نیروهای امنیتی ترکیه جسد ۱۵ تروریست را در عملیات بازرسی در استان شرناک ترکیه واقع در جنوب شرق این کشور کشف کردند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای امنیتی ترکیه همچنین مقداری تسلیحات در این استان کشف کردند و همچنین پنج تروریست نیز خود را تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه کردند.

در پی اعلام شکست مذاکرات صلح با کردها از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ارتش این کشور از اواخر ماه جولای حملات خود علیه این گروه را از سر گرفته است، اقدامی که به اعتقاد برخی صاحب نظران با هدف دستیابی به اهداف سیاسی توسط حزب حاکم صورت می گیرد.