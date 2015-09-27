به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه امروز یکشنبه طی عملیاتی در استان لاذقیه، مواضع و مراکز وابسته به تروریست های داعش را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات که ساعاتی قبل اتفاق افتاد، ۳۸ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر نیز به شدت زخمی شدند.

منابع سوری اعلام کردند که در جریان این عملیات چند خودروی متعلق به تروریست های داعش نیز شناسایی و منهدم شدند.

از سوی دیگر، ارتش سوریه در کمینی در حومه استان سویداء موفق شد شمار زیادی از تروریست های داعش را به هلاکت رسانده و یا اسیر کند.

وقوع درگیری های شدید میان ارتش و تروریست های تکفیری در حومه استان دیرالزور نیز چند کشته و زخمی از دو طرف برجای گذاشت.

این تحولات در حالی است که توپخانه های ارتش سوریه مواضع داعش در حومه حمص را زیر آتش گرفتند.