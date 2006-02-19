به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، وزيران امور خارجه ايران و تونس ظهر امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك كه در حاشيه اختتاميه هشتمين اجلاس كميسيون مشترك دو كشور برگزار شد، به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

عبدالوهاب عبدالله وزير امور خارجه تونس در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص دورنماي نتايج كميسيون مشترك در تهران گفت: اين اجلاس فرصت مهمي بود تا بتوانيم از رهگذر آن همكاري هاي مشترك دو كشور را تقويت و تحكيم بخشيم و آن را به مراتب بالاتر برسانيم كه اين گام در چارچوب تلاش طرفين در جهت فعال كردن و تعميق مناسبات دو كشور و همچنين در راستاي اجراي اراده رهبران دو كشور است.

وزير خارجه تونس در خصوص استفاده ايران از برنامه هسته اي با اهداف مسالمت آميز نيز گفت: موضع تونس همواره يك موضع ثابت بوده و در خصوص استفاده از انرژي هسته اي اين استفاده را براي اهداف صلح آميز و به منظور توسعه كشورها مي پذيرد كه آن هم در چارچوب كامل موافقت نامه هاي بين المللي و ضمانت نامه هايي است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي آن را تصويب كرده است.

وي تاكيد كرد: تونس بر اين نكته تاكيد مي كند كه اين حق براي همه كشورها يك حق مشروع است و از سوي ديگر تونس همواره با گسترش سلاح هاي كشتار جمعي مخالف بوده است.

عبدالوهاب عبدالله گفت: اين سياست تونس در چارچوب قوانين اين كشور و قرارداد هاي بين المللي است.

متكي نيز در اين كنفرانس خبري در پاسخ به سئوالي مبني بر وجود پيش شرط روسيه براي مذاكره در خصوص طرح اين كشور كه طي آن ايران بايد همه فعاليت هاي خود را به حالت تعليق در آورد، تاكيد كرد: ما پيش شرطي از سوي روسيه دريافت نكرديم و اساسا همه مي دانند كه جمهوري اسلامي ايران با هيچ پيش شرطي براي مذاكرات موافق نيست.

وزير خارجه اظهار داشت: پيش شرطي از سوي روسيه مطرح نشده است اما طرح روسيه در حدي كه مطرح شده طرحي است كه نياز به گفتگو و روشن شدن ابعاد آن و بررسي مولفه هاي كاملتري دارد.

متكي افزود: از جمله آن مشخص شدن طرح هاي طرف مشاركت كننده مانند دولت ها و شركت ها، محدوده زماني اجراي طرح، محل يا محل هاي غني سازي مورد نظر و همچنين ميزان پذيرش و نوع اجماع همه طرف هاي ذيربط در بحث هسته اي با جمهوري اسلامي ايران است.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا طرح روسيه منافع ايران را تامين مي كند، گفت: ما در چارچوب مواضع اصولي و روشن خود هم از مذاكرات، هم از هر گونه طرح و پيشنهادي كه بتواند بين دو موضوع مهم گره بزند و پل ايجاد كند، استقبال مي كنيم.

متكي تصريح كرد: يك روي پل حق ايران در برخورداري از انرژي هسته اي است و از سوي ديگر رفع نگراني ها و دغدغه هايي است كه وجود دارد، ما از هر گونه ابتكار و تلاشي كه در ايجاد اين پل به كار رفته شود استقبال مي كنيم.

وزير امور خارجه اظهار داشت: اگرطرح روسيه بتواند با مذاكره و در نظر گرفتن مولفه هاي تكميلي به يك طرح جامع الاطراف برسد، مي توانيم بگوييم منافع جمهوري اسلامي نيز تامين مي شود.

در ادامه وزير امور خارجه تونس در مورد تاثير اقتصادي امضاي اسناد هشت گانه در گسترش مراودات دو جانبه گفت: اين موافقت نامه ها در زمينه هاي مختلف اقتصادي، بازرگاني، فرهنگي، علمي و آموزش عالي ميان دو كشور به امضاء رسيد كه مي تواند راه مناسبي براي فعال كردن مبادلات و همكاري هاي ميان دو كشور تلقي شود و اين نتايج مي تواند سرآغاز همكاريهاي پر بركتي باشد.

عبدالوهاب عبدالله تاكيد كرد: اميدوارم بازرگانان دو كشور حداكثر تلاش خود را براي اجراي اين موافقت نامه ها به عمل آورند.

متكي در خصوص اظهارات وزير خارجه آمريكا كه گفته است: پيشنهاد غني سازي محدود در خاك ايران را نمي پذيرد، گفت: آمريكايي ها ياد گرفته اند كه يك چيز را رد نكنند و آن هم حرف خودشان است.

وي افزود: آقاي آصفي سخنگوي وزارت خارجه به همراه رئيس مجلس در سفر هستند و آمريكايي ها گمان كردند، وي پاسخ آنها را نخواهند داد، بنابراين اين اظهارات را بيان مي كنند، البته آقاي آصفي كه باز گردد پاسخ آنها را مي دهد.

متكي در پايان تصريح كرد: در بحث هسته اي مواضع ما روشن است، آنها پيش از اين با اصل داشتن نيروگاه اتمي هم مخالف بودند و بعدها متقاعد شدند كه نيروگاه اتمي بايد باشد كه اميدواريم موضوع بومي سازي توليد سوخت براي اين نيروگاه را هم حق مسلم ايران بدانند و با آن مخالفت نكنند.