تیم ملی ایران در جمع هشت تیم برتر آسیا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی تنیس روی میز ایران و کره‏شمالی در چارچوب مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا ساعتی پیش در تایلند محل برگزاری این دوره از رقابت‏ها برگزار شد که طی آن ملی‏پوشان کشورمان در یک رقابت نزدیک موفق شدند حریف قدرتمند خود را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهند.

تیم ملی تنیس روی میز که در روز نخست مسابقات با غلبه بر تیم‎های عربستان، لبنان و اندونزی به عنوان صدرنشین گروه خود موفق به صعود شده بود، امروز و پیش از دیدار برابر کره‏شمالی در دیدار نخست خود در مرحله دوم مسابقات مقابل اندونزی به برتری دست یافته بود.

بدین ترتیب تیم ملی تنیس روی میز ایران با غلبه بر کره‏شمالی که پس از ۶ دهه حاصل شد موفق شد برای دومین سال متوالی به جمع هشت تیم برتر آسیا راه یابد. نوشاد و نیما عالمیان همراه با افشین نوروزی ترکیب تیم ملی ایران را در این دیدار تشکیل دادند.

در دوره پیشین مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا نیز تیم ایران موفق به صعود به این مرحله از مسابقات شده بود اما در آن دوره از مسابقات به دلیل میزبانی کره جنوبی، تیم کره‎شمالی غایب بود.