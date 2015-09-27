به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد، ظهر یکشنبه در نشست خبری ستاد مردمی ترویج فرهنگ وقف در حوزه جهاد و شهادت که در محل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تشکیل شد، شهدا را بزرگترین واقفان عصر کنونی دانست چرا که جان خود را وقف اسلام کرده اند و ابراز کرد: در کنار دو فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ وقف که در از ائمه ما به یادگار مانده است، احیاء، توسعه و گسترش وقف در حوزه ایثار و شهادت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تاکید کرد: همانطور که کمک به ایتام و عزاداری امام حسین(ع) از پشتوانه مردمی برخودار است باید در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز از پشتوانه های مردمی بهره ببریم و به همین منظور ستادی تحت عنوان ستاد مردمی حوزه وقف و ایثار و شهادت در استان تشکیل شده است.

وی افزود: در طول کمتر از یکسال از فعالیت این ستاد ۱۰ مورد وقف ثبت شده در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صورت گرفته است که نیمی از آن ها مربوط به واقفان مشهدی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: در طول تاریخ مردم به دلیل دلبستگی به ائمه اطهار نگاه ویژه ای به مسئله وقف در زندگی فردی و اجتماعی خود داشته اند و به همین منظور بیشترین موارد وقفی مردم نیز به اموری همچون برگزاری عزاداری امام حسین(ع)، تاسیس حوزه های علمیه، برطرف کردن نیازهای اجتماعی محرومین بوده است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ارزش های پیش از انقلاب را در کشور تغییر داد و به سمت و سوی معنوی بودن سوق داد که گسترش فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک ارزش با اقدامات امام راحل در کشور انجام شد و تصریح کرد: مزیت قدرت های سیاسی در دنیا حول محور قدرت های اقتصادی و نظامی محاسبه می شد اما رهبر کبیر انقلاب این فرمول ها را تغییر دادند و موضوعاتی همچون دفاع مقدس را در دنیا ارزشمند کردند.

حجت الاسلام گنابادی نژاد ادامه داد: امروز نیز پیروزی هایی و مقاومت هایی که در لبنان، سوریه، یمن و بحرین صورت می گیرد برگرفته از ه نقش جهاد و شهادت و ایثار است.

با موقوفات حوزه فرهنگ شهادت طبق قوانین وقف برخورد می شود

همچنین در ادامه این نشست حجت الاسلام محمد حسین محرابی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان خراسان رضوی گفت: هر چه از دوران دفاع مقدس فاصله می گیریم به دلیل تبلیغات سوء فرهنگی دشمنان ضرورت بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان و آزادگان و ایثارگران در جامعه بیشتر می شود.

وی ادامه داد: تامین منابع به دلیل تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور برای فعالیت های فرهنگی از جمله بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران سبب شد تا در جهت احیاء این فرهنگ ارزشمند جامعه ستادی با ابلاغ نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با عنوان ستاد وقف و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تشکیل شود.

حجت الاسلام محرابی تاکید کرد: موقوفات این حوزه نیز همچون سایر موقوفات از ارکان و احکام وقف برخوردارند و واقف می تواند متولی موقوفات خود قرار گیرد و ادارات کل اوقاف نیز به عنوان ناظران وقف هستند.

وی تصریح کرد: املاک و موارد موقوفی نه در اختیار اداره کل اوقاف استان و نه در اختیار اداره کل بنیاد شهید استان قرار می گیرد و قوانینی که برای سایر موقوفات اعمال می شود برای موقوفات حوزه فرهنگ ایثار و شهادت نیز اعمال خواهد شد.