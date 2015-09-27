فردا ۱۴۰ زائر جان باخته به کشور منتقل می شوند

حمید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین اقدامات برای شناسایی مفقودین، فوتی‌ها و مجروحان حادثه منا، افزود: از صبح امروز عملیات شناسایی با سرعت بسیار بیشتری در حال انجام است.

وی گفت: بیمارستان‌های جده، مکه و طائف برای بررسی مفقودین و مجروحان جستجو شد و همچنین تیم‌های شناسایی به سردخانه‌ها نیز برای شناسایی زائران جانباخته اعزام شدند.

معاون سازمان حج و زیارت تاکید کرد: به نظر می‌رسد با سرعت یافتن عملیات شناسایی، بتوانیم اجسادی که شناسایی کرده‌ایم را به کشور منتقل کنیم.

محمدی گفت: طی چند ساعت آینده ۱۴۰ نفر از کشته‌شدگان حادثه منا را تحویل می‌گیریم و چنانچه بتوانیم تمامی مراحل قانونی برای انتقال این افراد به کشور را انجام دهیم، تا فردا با یک و یا دو پرواز این ۱۴۰ نفر به ایران منتقل می شوند.

وی به آخرین آمارها نیز اشاره کرد و گفت: آمار مفقودی ها کمتر اما متاسفانه به آمار کشته شدگان اضافه می شود بطوریکه آخرین آمار مفقودی‌ها به ۳۱۶ نفر و آمار کشته‌شدگان نیز به ۱۵۵ نفر رسیده است.