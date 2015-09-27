به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مراسم اختتامیه نخستین دوره جشنواره سپیدار که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، ضمن اشاره به اقدام ارزشمند نهادهای مدنی، مردم و بخش خصوصی در پیشگامی برای برگزاری جشنواره سپیدار، گفت: یکی از شاخص های مهم جوامع فرهیخته، پیشگامی مردم در بسیاری از امور و حرکت دولت ها پشت سر مردم است.

ابتکار تاکید اصل ۵۰ قانون اساسی بر همگانی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست کشور را تایید همین ضرورت پیشگامی مردم و پذیرش مسئولیت اجتماعی از سوی آن ها برای حفاظت از محیط زیست دانست.

وی با مرور تلاش دولت برای حمایت از کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: یکی از اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه، حمایت از کتاب کودک با موضوع محیط زیست است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری نقش مهم سمن های استانی در ایجاد ارتباط با مردم بومی و محلی و ارائه آموزش های محیط زیستی به آن ها، گفت: می توانیم با استفاده از پتانسیل سمن های استانی به صورت دوره ای اقدام به دعوت از نویسندگان یا مترجمان کتب برگزیده این جشنواره برای حضور در مدارس استان ها و معرفی کتاب به کودکان و نوجوانان و کتاب خوانی جمعی در مدارس داشته باشیم.

پیشنهاد ایجاد کمپین کتابخوانی محیط زیستی در مدارس سراسر کشور

ابتکار تاکید کرد: این اقدام می تواند منجر به نهضت فراگیر یا کمپین کتابخوانی محیط زیستی در مدارس سراسر کشور و ترویج فرهنگ مطالعه با استفاده از جاذبه طبیعت و محیط زیست شود.

معاون رئیس جمهور با ابراز تاسف از فراگیری جنگ و خشونت و ناامنی در دنیا، کودکان و دنیای پاک و پرنشاط آن ها یکی از مهم ترین دلایل امید به آینده برشمرد و اظهار کرد: بی شک کودکان و نوجوانان نقش موثری در حفظ محیط زیست دارند زیرا آن ها می توانند اصلاح گر بسیاری از رفتارهای والدین خود نیز باشند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: چه بسا زاویه دید کودکان و نوجوانان به محیط زیست اثربخشی بیشتری داشته باشد و بیان واقعیات محیط زیست کشور از زبان آن ها منجر به ایجاد تفکر عمیق تری در جامعه شود.

وی نگاه شگفت انگیز کودکان و نوجوانان به حیات وحش و شیفتگی آن ها در برابر رفتار حیوانات را بی نظیر توصیف کرد و گفت: به گمانم نگاه اصیل به آفریده های خدا باید شبیه نگاه کودکان و نوجوانان باشد و شاید ما از اصل خود بسیار دور شده ایم که دیگر چنین نگاهی به طبیعت نداریم و دست به تخریب و آلودگی طبیع می زنیم.

ابتکار ضمن یادآوری مسئولیت انسان ها در قبال طبیعت و حیات وحش، خاطرنشان کرد: انسان ها در مقابل یکایک گونه های زیستی جانوری و گیاهی و خدماتی که ارائه می کنند و ارزش هایی که از آن برخوردارند مسئول هستند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به در وضعیت نگران کننده ظرفیت زیستی در جهان، گفت: طی ۷۰ سال گذشته ۵۰ درصد از گونه های گیاهی و جانوری دنیا منقرض شده اند و این به معنای نابودی ذخایر ژنتیکی دنیا است.

ادامه حرکت انسان به ناکجا آباد منجر به انقراض خودش خواهد شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: عدم اصلاح رفتار بشر با طبیعت و محیط زیست و ادامه این روند تخریبگر، حرکت در مسیر ناکجاآباد است که در پایان مسیر یا حتی فراتر، در میانه مسیر، انسان را نیز در معرض انقراض قرار می دهد.

وی ادامه داد: شاید به همین دلیل است که بشر به فکر جبران غفلت ها و تخریب های خود افتاده و دیروز صحن علنی مجمع سازمان ملل شاهد حضور سران کشورها از جمله رئیس جمهور ایران و تصویب اهداف توسعه جهانی برای ۱۵ سال آینده با محوریت توسعه پایدار بود.

معاون رئیس جمهور افزود: تا جایی که به رغم تاکید بر مباحثی همچون آموزش و بسیاری از اهداف توسعه هزاره در اهداف جدید، عنصر پایداری مهمترین رکن در تدوین آن است که با نگاه ویژه به محیط زیست و رسیدن به توافق در زمینه تغییرات آب و هوایی تعیین شده است.

ابتکار با تاکید بر اهمیت مصوبه سازمان ملل در خصوص اهداف توسعه ای جهان، تصریح کرد: ایران نیز به رغم کاستی ها و چالش های فراوان پیش روی دولت یازدهم، اقدامات بسیار جدی برای حفظ محیط زیست و رفع چالش های کنونی آن آغاز کرده است.

وی ادامه داد: به رغم چالش های بسیار در حوزه محیط زیست و پیچیدگی مسائل این حوزه، با همراهی و همکاری بخش های مختلف اجرایی و مردم، اقدامات بسیار ارزنده ای در این حوزه صورت گرفته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آموزش و فرهنگ سازی حفظ محیط زیست را از دیگر اقدامات در راستای حفظ محیط زیست برشمرد و گفت: به طور مثال افزایش و توسعه مدارس محیط زیستی Eco_ Schools ، اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی (جم) با همکاری وزارت اموزش و پرورش، تغییر محتوا و بازنگری در مطالب کتب درسی دانش آموزان با رویکرد آموزش های محیط زیستی، آموزش محیط زیستی مربیان پیش آهنگی، احیای جشنوراه بین المللی فیلم سبز ایران پس از ده سال وقفه، جریان سازی محیط زیستی توسط هنرمندان و ورزشکاران به عنوان سفیران محیط زیست از جمله مهم ترین اقدامات برای توسعه فرهنگی حفظ محیط زیست با همکاری سایر دستگاه هاست.

معاون رئیس جمهور ضمن یادآوری حضور خود در شورای سوم شهر تهران، اظهار کرد: یکی از دغدغه هایم از مدت ها پیش که حتی در زمان شورای سوم نیز به همراه احمد مسجدجامعی پیگیر آن بودیم، ایجاد فضاهای آموزشی توام با نشاط برای کودکان و نوجوانان و برخورداری آن ها از محیط سالم شهری بود.

ابتکار در ابتدای این مراسم ضمن تسلیت قاجعه منا و آرزوی صبر و شکیبایی برای خانواده های داغدار، گفت: به همین مناسبت در ایران سه روز عزای عمومی اعلام شده و منتظر پاسخگویی دولت عربستان در این خصوص هستیم.

وی تاکید کرد: مسئله حج و جمعیت عظیمی که برای عبادت و زیارت در عربستان حاضر می شوند از اهمیت بسیاری برخوردار است و از این رو مسئولیت حجاج با دولت عربستان است و این دولت موظف به پاسخگویی برای فاجعه بزرگ منا است.

جشنواره سپیدار نخستین جشنواره محیط زیستی

گفتنی است، فریدون عموزاده خلیلی، رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، سیدرضا کروبی، مدیر عامل انتشارات فنی ایران، احمد مسجدجامعی، مصطفی رحماندوست، هوشنگ مرادی کرمانی، محمود برآبادی، مصطفی خرامان و فرهاد حسن‌زاده برخی از حاضران مراسم اختتامیه این جشنواره بودند.

جشنواره سپیدار نخستین جشنواره محیط زیستی است که با همکاری ارگان‌های مختلف مانند انتشارات فنی ایران، سازمان‌ محیط‌زیست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن نویسندگان کودکان و نوجوان، نشریه دوچرخه و اداره تغییرات کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته است. ایده اصلی برگزاری این جشنواره خطراتی است که محیط‌زیست را تهدید می‌کند.

بنابر اعلام دبیرخانه این جشنواره در مجموع ۳۷۰ کتاب منتشر شده از سوی ناشران مختلف در زمینه محیط زیست در طی ۱۳ سال گذشته (۹۳-۸۰) مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۱۹۰ عنوان داستان، شامل ۱۲۱ داستان تألیفی و ۶۸ داستان ترجمه؛ ۷۴ کتاب شعر شامل ۷۳ عنوان تالیفی و ۱ عنوان ترجمه و ۱۰۶ کتاب غیرداستانی شامل ۳۳ عنوان کتاب تالیفی و ۷۳ عنوان ترجمه بود.

در بخش آثار چاپ نشده نیز ۲۸۰ اثر در بخش بزرگسال شامل ۹۰ شعر و ۱۹۰ داستان و ۴۴۷ اثر در حوزه کودک و نوجوان به دبیرخانه این جشنواره رسید.

بر اساس این گزارش در مجموع، ۲۱ کتاب داستان شامل ۱۲ عنوان ترجمه و ۹ عنوان تالیف و ۷ کتاب غیر داستانی به مرحله نهایی رسیده و در زمینه شعر نیز هیچ کتابی به مرحله نهایی نرسید.

همچنین ۱۴ اثر از آثار منتشر شده در مطبوعات کودک و نوجوان، ۱۲ داستان چاپ نشده بزرگسال و ۷ شعر به مرحله نهایی رسید. در زمینه آثار چاپ نشده کودک و نوجوان نیز ۷۲ نفر با ۸۶ اثر به مرحله نهایی رسید.

