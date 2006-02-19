مارتينتي به ايراني ها جايزه مي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" رافائل مارتينتي رييس و همچنين ماريو سالتنيك و ميشل دوسون ، نايب رييس و دبيرفدراسيون جهاني كشتي "فيلا " امروز هدايايي را به مسولان ورزشي كشورمان و در راس آنها مهندس علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني اهدا مي كنند.
جوايز رييس فدراسيون جهاني كشتي به اين شرح است:
1- مهندس علي آبادي معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني، دريافت پلاك مخصوص فيلا
2-مهدي خالدي مدرس فيلا و عضو هيات رييسه فدراسيون كشتي ايران و عضو كميته داوران دنيا ، دريافت سوت طلايي به عنوان يكي از مدرسين برتر دنيا (خالدي در سال 1991 در مسابقات جهاني بلغارستان نيزموفق به اخذ سوت طلايي بهترين داور دنيا شده بود)
3- رحيم جدي به عنوان يكي از برترين داوران دنيا ، دريافت سوت طلايي .
4- سيدهادي حسيني مدير كل تربيت بدني استان مازندران، دريافت مدال مخصوص فيلا
5- مجيد پاشنا معاون اداره كل تربيت بدني مازندران، دريافت مدال مخصوص فيلا
6- سلمان قادري نايب رييس هيات كشتي استان مازندران، دريافت مدال مخصوص فيلا
نظر شما