  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۳۵

مسابقات جام جهاني كشتي آزاد - ساري

مارتينتي به ايراني ها جايزه مي دهد

مارتينتي به ايراني ها جايزه مي دهد

رافائل مارتينتي رييس فدراسيون جهاني كشتي "فيلا" امروز در دومين روز از رقابت هاي جام جهاني كشتي آزاد 2006 كه در ساري برگزار مي شود به مسوولان ورزشي كشورمان جايزه مي دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" رافائل مارتينتي رييس و همچنين ماريو سالتنيك و ميشل دوسون ، نايب رييس و دبيرفدراسيون جهاني كشتي "فيلا " امروز هدايايي را به مسولان ورزشي كشورمان و در راس آنها مهندس علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني اهدا مي كنند.

جوايز رييس فدراسيون جهاني كشتي به اين شرح است:

1- مهندس علي آبادي معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني، دريافت پلاك مخصوص فيلا
2-مهدي خالدي مدرس فيلا و عضو هيات رييسه فدراسيون كشتي ايران و عضو كميته داوران دنيا ، دريافت سوت طلايي به عنوان يكي از مدرسين برتر دنيا (خالدي در سال 1991 در مسابقات جهاني بلغارستان نيزموفق به اخذ سوت طلايي بهترين داور دنيا شده بود)
3- رحيم جدي به عنوان يكي از برترين داوران دنيا ، دريافت سوت طلايي .
4- سيدهادي حسيني مدير كل تربيت بدني استان مازندران، دريافت مدال مخصوص فيلا
5- مجيد پاشنا معاون اداره كل تربيت بدني مازندران، دريافت مدال مخصوص فيلا
6- سلمان قادري نايب رييس هيات كشتي استان مازندران، دريافت مدال مخصوص فيلا

کد مطلب 292595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها