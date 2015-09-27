به گزارش خبرگزاری مهر، «آنت اولسن» کارگردان دانمارکی از جمله داوران خارجی جشنواره فیلم یاس است که آثار مسابقه جهان (از بخش‌های مسابقه بین‌الملل سومین جشنواره فیلم یاس) را داوری می کند.

آنت اولسن ۲۰ نوامبر سال ۱۹۶۵ در دانمارك متولد شد. كارگردان و نويسنده سینمایی و تلویزیونی كه به خاطر آثارش شهرت جهانی کسب کرده تا کنون سه بار نامزد دريافت جايزه خرس طلايی برای فيلم های «بدبياری های كوچك»، «سرباز كوچولو» و «در دستان تو» از جشنواره فيلم بين المللی برلين شده است.

اولسن كار خود را با ساخت فيلم «بدبياري های كوچكـ» در سال ۲۰۰۲ آغاز كرد. او برای اولين بار در پنجاه‌ و دومين جشنواره فيلم برلين ، جايزه Blue Angel را به اولین فیلم خود اختصاص داد.

اين كارگردان برجسته دانمارکی در سال ۲۰۱۳ به عنوان برترین کارگردان فیلم در کشور انتخاب شد. وی همچنين تدريس در مدرسه تئاتر دانمارک ، ردال نروژ ، بينگر فيلم آمستردام و كارگاه فيلم خاورميانه در قاهره را تجربه کرده است.

وی اخيرا چندين قسمت از سریال Borgenرا كارگردانی كرد که موفقيت بزرگی در انگلستان و ساير كشور ها برای او محسوب می شود.

با پایان مهلت فراخوان در بخش مسابقه بین‌الملل ۱۶۳ اثر به دبیرخانه جشنواره فیلم یاس رسید و هیات انتخاب از میان فیلم‌های رسیده، آثار برتر را برای حضور در مرحله نهایی جشنواره انتخاب خواهند کرد.

در بخش مسابقه بین‌الملل فیلم‌هایی از کشورهای فرانسه، آمریکا، آلمان، اسپانیا، آرژانتین، ژاپن، انگلستان، سنگاپور، بلژیک، اتریش، روسیه، کانادا، نیوزلند و ... به دبیرخانه ارسال شده است.

درسومین دوره جشنواره فیلم یاس مسابقه چشم‌انداز آسیا نیز به بخش مسابقه بین‌الملل افزوده شده است.

سومين جشنواره بين‌المللی فيلم ويدیويي ياس یازدهم تا شانزدهم مهر ماه سال جاری در استان مازندران به دبیری حسین مسافر آستانه برگزار می شود.