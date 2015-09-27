احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: براساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی طی سه روز آینده، با عبور امواجی ناشی از سامانه کم ارتفاع از لایه‌های میانی جو در سواحل مرکزی و شرقی خزر و ارتفاعات شرقی البرز در برخی ساعات رگبار باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در این مدت در دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، همچنین شمال غرب کشور افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد.

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: فردا آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری است. بیشینه و کمینه دمای تهران در این روز به ۲۸ و ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.