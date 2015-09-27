به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یک شنبه در نشست امور اراضی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری فراهم شود، اظهار داشت: باید زیر ساخت ها در چهارمحال فراهم شود و سرمایه گذاران بخش خصوصی را به استان برای سرمایه گذاری جذب کرد.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری پتانسیل ها و ظرفیت های بسیاری دارد که می تواند در مسیر بهره برداری برای توسعه استان قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: سرمایه گذاری و ورود سرمایه گذاران نقش مهم در توسعه استان چهارمحال و بختیاری دارد.

وی تاکید کرد: باید پروژه های عمرانی چهارمحال و بختیاری به پایان برسند و با پایان کار پروژه های عمرانی این استان شاهد تغییر و تحول ویژه ای در توسعه این استان خواهیم بود.

سلیمانی ادامه داد: برای پایان پروژه های عمرانی برنامه ریزی توسط مسئولان و کارشناسان صورت گرفته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری یاداور شد: توسعه جاده ها و چهار خطه شدن آنها نقش مهمی در توسعه استان دارد که یکی از پروژه های مهمی که به صورت جدی پیگیر هستیم، توسعه جاده های استان است.

قاسم سلیمانی دشتکی گفت: باید زمینه انجام طرح های توسعه استان چهارمحال و بختیاری فراهم شود.