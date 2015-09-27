تصمیمی برای واگذاری امتیاز تیم آرش قم به استان دیگری نداریم

هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتسال آرش قم با صعود به لیگ دسته اول فوتسال کشور به دنبال کسب موفقیتهای بیشتر در این مسابقات است و برای حضور در این رقابتها برنامه ریزی کرده است.
وی افزود: تصمیمی برای واگذاری امتیاز تیم آرش قم به استان دیگر نداریم و این تیم با قدرت در لیگ دسته اول کشور شرکت میکند.
سرپرست تیم فوتسال آرش قم گفت: حضور این تیم در لیگ دسته اول کشور یک فرصت تاریخی برای فوتسال قم است و نمیخواهیم این فرصت بزرگ برای جوانان مستعد قمی را به سادگی از دست بدهیم.
گائینی بیان داشت: رایزنیهایی در خصوص کمک و پشتیبانی این تیم در لیگ دسته اول کشور با بخش خصوصی انجام شده است و تلاش مجموعه آرش این است که بتوانیم این تیم را بدون دغدغه و با خاطری آسوده وارد لیگ کنیم.
وی عنوان کرد: تیم فوتسال آرش قم امسال با هزینه شخصی و بدون اسپانسر به لیگ دسته اول کشور صعود کرد اما برای موفقیت این تیم در لیگ دسته اول باید مجموعه استان همکاری کنند.
سرپرست تیم فوتسال آرش قم تصریح کرد: قم شهری فوتسال خیز است و نیروی انسانی سرشار فوتسال قم، آرش را از جذب بازیکنان غیر بومی در لیگ دسته اول بینیاز میکند و همان طور که با تیمی ۱۰۰ درصد بومی به لیگ دسته اول رسیدیم میخواهیم همین روند را در لیگ دسته اول نیز ادامه دهیم.
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