تصمیمی برای واگذاری امتیاز تیم آرش قم به استان دیگری نداریم

هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتسال آرش قم با صعود به لیگ دسته اول فوتسال کشور به دنبال کسب موفقیت‌های بیشتر در این مسابقات است و برای حضور در این رقابت‌ها برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: تصمیمی برای واگذاری امتیاز تیم آرش قم به استان دیگر نداریم و این تیم با قدرت در لیگ دسته اول کشور شرکت می‌کند.

سرپرست تیم فوتسال آرش قم گفت: حضور این تیم در لیگ دسته اول کشور یک فرصت تاریخی برای فوتسال قم است و نمی‌خواهیم این فرصت بزرگ برای جوانان مستعد قمی را به سادگی از دست بدهیم.

گائینی بیان داشت: رایزنی‌هایی در خصوص کمک و پشتیبانی این تیم در لیگ دسته اول کشور با بخش خصوصی انجام شده است و تلاش مجموعه آرش این است که بتوانیم این تیم را بدون دغدغه و با خاطری آسوده وارد لیگ کنیم.

وی عنوان کرد: تیم فوتسال آرش قم امسال با هزینه شخصی و بدون اسپانسر به لیگ دسته اول کشور صعود کرد اما برای موفقیت این تیم در لیگ دسته اول باید مجموعه استان همکاری کنند.

سرپرست تیم فوتسال آرش قم تصریح کرد: قم شهری فوتسال خیز است و نیروی انسانی سرشار فوتسال قم، آرش را از جذب بازیکنان غیر بومی در لیگ دسته اول بی‌نیاز می‌کند و‌‌ همان طور که با تیمی ۱۰۰ درصد بومی به لیگ دسته اول رسیدیم می‌خواهیم همین روند را در لیگ دسته اول نیز ادامه دهیم.