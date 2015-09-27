به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعدازظهر یکشنبه در جلسه با کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران، با گرامیداشت مصیبت حادثه روز عید قربان و جان باختن شماری از مسلمانان در فاجعه منا و اینکه صدها نفر در قربانگاه ندانم کاریها جان باخته اند گفت: ۱۰ نفر از استان مازندران در این حادثه فوت کردند که هفت نفر از کاروان‌های مازندران و بقیه از کاروان‌های دیگر استان‌ها ازجمله گیلان به حج اعزام شده اند.

یونسی شمار مجروحان و مفقودان را ۳۶ نفر اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد تا هر چه زودتر سرنوشت مفقودشدگان مشخص شود.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از آن به‌عنوان بی‌سابقه‌ترین جنگ در قرن بیستم یادکرد و گفت: ایران بدون یار و یاور برابر دشمنان ایستاد و مقاومت کرد و این از لطف پروردگار است و از قبال جنگ، کشور و ارتش ما در حوزه‌های مختلف به خودکفایی رسید.

وی اظهار داشت: دشمنان در پی آن بودند که ایران را دچار فروپاشی کنند و امروز در پی آن هستند که عراق را دچار فروپاشی کنند وداعش را روی کار آورده‌اند.

یونسی بابیان اینکه امروز همه کشورهای همسایه اعم از عراق، سوریه، بحرین، یمن و غیره درگیر جنگ هستند، تصریح کرد: این در حالی است که ایران اسلامی در امنیت کامل بسر می‌برد.

مازندران مهیای دو سفر مهم

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به در پیش بودن سفر دولت گفت: همه زمینه‌ها برای سفر دولت مهیاست و آخرین هماهنگی‌ها نیز در حال برنامه‌ریزی است و امیدواریم با انجام این سفر شاهد شکوفایی اقتصاد استان باشیم.

وی از سفر قریب‌الوقوع مقام معظم رهبری برای شرکت در مراسم پایان دوره دانشجویان دانشگاههای افسری در دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر خبر داد و گفت: این سفر به‌زودی انجام می‌شود.

یونسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسائل کارگری ادامه داد: استانداری درزمینهٔ کمک‌رسانی به شورای هماهنگی کار و تأمین نیازمندی‌های آن آمادگی دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، بابیان اینکه شرایط اقتصادی دولت خوب نیست گفت: در سال ۹۲ بخشی از بودجه استان محقق شد و در استان مازندران دو هزار و ۲۰۰ میلیارد نیاز داریم تا پروژه‌هایی که در دولت قبل کلنگ زنی شد را تکمیل کنیم.

۱۶ درصد وعده های دولت قبل در مازندران محقق شد

وی یادآور شد: درمجموع ۱۶ درصد وعده‌ها و مصوبات سفرهای دولت قبل در استان محقق شد و ۸۴ درصد وعده‌های مالی دولت گذشته به دولت کنونی محول شده است.

علیرضا یونسی، به مذاکرات هسته ای اشاره و اضافه کرد: در سایه راهنماییهای رهبر فرزانه انقلاب و تلاش دولت، سایه جنگ از کشور برچیده شده و امیدواریم به شکوفایی کشور دست یابیم.