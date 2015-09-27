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۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

۸۶ نفر در دریا مازندران غرق شدند

۸۶ نفر در دریا مازندران غرق شدند

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: از شروع تا پایان طرح دریا تعداد ۸۶ نفر در سواحل دریای استان غرق شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تعداد ۷۳ نفر از غرق‌شدگان مرد و مابقی زن هستند، افزود:۸۶ درصد از غرق‌شدگان غیربومی هستند.

وی اظهار داشت: در این مدت شهرستان‌های محمودآباد با ۱۷، نور با ۱۴، بابلسر و نوشهر هرکدام با ۹ فوتی بیشترین موارد مرگ ناشی از غرق‌شدگی را داشتند و از کل موارد غرق‌شدگی در چهارماهه امسال، ۸۳ نفر در محدوده خارج طرح و تعداد سه نفر در داخل طرح جان‌باخته‌اند.

عباسی گفت: بر اساس آمارها بیشترین ماهی که در آن غرق‌شدگی اتفاق افتاد به ترتیب مربوط به مردادماه با ۳۷، تیر با ۲۳، شهریور با ۱۹ و خرداد با هفت مورد به ثبت رسید و بیشتر غرق‌شدگان در سنین ۲۱ تا ۳۰ سال با ۳۷ مورد هستند و بعدازآن ۱۱ تا ۲۰ با ۲۸ مورد و ۳۱ تا ۴۰ با ۱۷ مورد غرقی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این مقام اجرایی استان در پایان در خصوص کاهش ۱۱ درصدی آمار غرق‌شدگان گفت: بدون شک اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های به‌موقع اصحاب رسانه اعم از صداوسیما، خبرگزاری‌ها و رسانه مجازی و حساسیت و حضور فعال و ارائه راهکارهای مناسب مسئولین استانی، استانداری، فرمانداری، شهرداری و غیره در کاهش این آمار مثمر ثمر بود.

وی بابیان اینکه همگی این افراد باوجود توصیه‌ها و هشدارهای مکرر، محدوده‌های ایمن‌سازی نشده و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند، تصریح کرد: شهرستان‌های نور و محمودآباد هرکدام با ۱۴ مورد بیشترین و بهشهر با یک مورد غرقی در آن به ثبت رسید.

وی در خصوص سن افراد غرق‌شده افزود: سنین ۲۱ تا ۳۰ سال با ۲۸ غرقی بیشترین و سن بیش از ۴۰ سال با ۱۰ مورد کمترین غرقی به ثبت رسید.

این مقام اجرایی استان با اشاره به افراد غرق‌شده غیربومی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر مغروقان از قشر جوان، غیربومی و مسافر هستند لذا به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه استفاده مطلوب و ایمن از دریا نیاز به عزم ملی در سراسر کشور دارد و تلاش مسئولین استانی به‌تنهایی چاره‌ساز نخواهد بود.

کد مطلب 2926008

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