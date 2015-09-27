۸۶ نفر در دریا مازندران غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تعداد ۷۳ نفر از غرق‌شدگان مرد و مابقی زن هستند، افزود:۸۶ درصد از غرق‌شدگان غیربومی هستند.

وی اظهار داشت: در این مدت شهرستان‌های محمودآباد با ۱۷، نور با ۱۴، بابلسر و نوشهر هرکدام با ۹ فوتی بیشترین موارد مرگ ناشی از غرق‌شدگی را داشتند و از کل موارد غرق‌شدگی در چهارماهه امسال، ۸۳ نفر در محدوده خارج طرح و تعداد سه نفر در داخل طرح جان‌باخته‌اند.

عباسی گفت: بر اساس آمارها بیشترین ماهی که در آن غرق‌شدگی اتفاق افتاد به ترتیب مربوط به مردادماه با ۳۷، تیر با ۲۳، شهریور با ۱۹ و خرداد با هفت مورد به ثبت رسید و بیشتر غرق‌شدگان در سنین ۲۱ تا ۳۰ سال با ۳۷ مورد هستند و بعدازآن ۱۱ تا ۲۰ با ۲۸ مورد و ۳۱ تا ۴۰ با ۱۷ مورد غرقی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این مقام اجرایی استان در پایان در خصوص کاهش ۱۱ درصدی آمار غرق‌شدگان گفت: بدون شک اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های به‌موقع اصحاب رسانه اعم از صداوسیما، خبرگزاری‌ها و رسانه مجازی و حساسیت و حضور فعال و ارائه راهکارهای مناسب مسئولین استانی، استانداری، فرمانداری، شهرداری و غیره در کاهش این آمار مثمر ثمر بود.

وی بابیان اینکه همگی این افراد باوجود توصیه‌ها و هشدارهای مکرر، محدوده‌های ایمن‌سازی نشده و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند، تصریح کرد: شهرستان‌های نور و محمودآباد هرکدام با ۱۴ مورد بیشترین و بهشهر با یک مورد غرقی در آن به ثبت رسید.

وی در خصوص سن افراد غرق‌شده افزود: سنین ۲۱ تا ۳۰ سال با ۲۸ غرقی بیشترین و سن بیش از ۴۰ سال با ۱۰ مورد کمترین غرقی به ثبت رسید.

این مقام اجرایی استان با اشاره به افراد غرق‌شده غیربومی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر مغروقان از قشر جوان، غیربومی و مسافر هستند لذا به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه استفاده مطلوب و ایمن از دریا نیاز به عزم ملی در سراسر کشور دارد و تلاش مسئولین استانی به‌تنهایی چاره‌ساز نخواهد بود.